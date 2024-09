Italia, Spalletti pronto a stupire: la decisione riguarda due giocatori del Napoli

In casa Italia è attesa per la sfida di Nations League tra Francia e Italia, per cui arrivano già le prime indicazioni di formazione. La doppia sorpresa riguarda due azzurri.

Il campionato di Serie A si ferma dopo la terza giornata, che ha visto il Napoli trionfare in rimonta contro il Parma. Una vittoria che ha dato un’iniezione di fiducia e morale agli uomini di Antonio Conte, che dovranno mantenere intatta in vista del ritorno previsto tra poco più di dieci giorni. Nel mentre, è atteso il ritorno in campo della Nazionale di Luciano Spalletti, reduce da un Europeo a dir poco deludente e a caccia di nuovi stimoli e certezze.

L’ex tecnico azzurro, vincitore del campionato nella stagione 2022-23, ha chiamato dal Napoli i “soliti” Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori. Presente, inoltre, anche il neo acquisto Alessandro Buongiorno, che potrebbe diventare uno dei punti fermi del nuovo ciclo della Nazionale, alla ricerca di riscatto anche personale dopo un Europeo vissuto in panchina.

Intanto, in vista della prossima sfida di UEFA Nations League contro la Francia (in programma per venerdì 6 settembre), spuntano le prime indicazioni di formazione: non mancano le possibili sorprese, che vedono come oggetto proprio due calciatori del Napoli, ossia Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori.

Francia-Italia, c’è la novità su Di Lorenzo e Raspadori

Francia-Italia sarà il match che inaugurerà l’Italia post Europeo per il commissario tecnico Luciano Spalletti. Al momento, sono diverse le incognite di formazione, anche se in queste ultimissime ore trapelano quelle che possono essere le scelte da parte dell’allenatore di Certaldo.

Si va verso uno schieramento a tre, con Giovanni Di Lorenzo che dovrebbe, a questo punto, coprire il ruolo di braccetto di destra, così come sta avvenendo a Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Nel caso in cui, da braccetto, dovesse essere impiegato Federico Gatti della Juventus, a quel punto si aprirebbe il ballottaggio sulla fascia con Andrea Cambiaso. Per quanto riguarda, invece, Giacomo Raspadori, la sensazione è che si va verso il ballottaggio con Moise Kean, mentre sembrano esserci pochi dubbi circa la titolarità di Mateo Retegui.

Ci sarebbero, invece, pochi dubbi circa l’impiego di Alessandro Buongiorno: l’ex difensore del Torino, acquistato in estate dal Napoli, dovrebbe prendere il posto dal 1′ al centro del terzetto difensivo che Luciano Spalletti sta mettendo a punto in questi primi giorni di ritiro in quel di Coverciano.