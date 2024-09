E’ stato ad un passo dal Napoli, arriva l’annuncio di Brescianini

Marco Brescianini ha parlato del suo passaggio all’Atalanta dopo il mancato accordo tra il suo vecchio club ed il Napoli.

E’ stato letteralmente ad un passo dal Napoli, prima di vedere il tutto sfumare per passare all’Atalanta. Marco Brescianini è stato un caso (seppur breve) di mercato nel corso delle calde settimane estive che hanno visto il Napoli protagonista. Il centrocampista ex Frosinone sembrava ad un passo dalla squadra partenopea, salvo poi vedere tutto sfumare addirittura dopo le visite mediche.

Incomprensioni tra i club, mancato accordo nei dettagli ed Atalanta che ha approfittato dell’occasione per mettere le mani su un prospetto molto interessante della nostra Serie A.

Napoli, niente Brescianini: l’annuncio del giocatore

Il giocatore ha parlato proprio del suo passaggio all’Atalanta durante la conferenza stampa in nazionale: “Con Caleb Okoli anche lo scorso anno parlavamo del suo passato all’Atalanta, credo soprattutto questa estate abbia preso molti calciatori italiani e questo per me è un onore, ora devo pensare alla Nazionale ma poi voglio anche ripagare questa fiducia”, le parole di Brescianini.

“Abbiamo visto tutti che realtà è diventata negli ultimi anni. La mia estate è stata un po’ più movimentata di quella di Okoli, ma è la scelta che volevo. Sono felicissimo di questa scelta. Ora però sono concentratissimo sulla Nazionale, sono focalizzato su queste due partite”, ha detto ancora il calciatore.