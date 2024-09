“Due azzurri volevano andare via!”: la rivelazione in diretta

La rivelazione è arrivata proprio in queste ore e riguarda due calciatori del Napoli: volevano andare via, il tutto è stato svelato in diretta. Decisiva la figura di Antonio Conte per convincerli a restare in azzurro.

Una sessione estiva di mercato non semplice per il Napoli, che ha chiuso in queste ore con la cessione di Victor Osimhen e la consapevolezza che molto è stato fatto per rendere la rosa azzurra competitiva. Antonio Conte è stato accontentato quasi su tutti i fronti, soprattuto con i colpi a centrocampo che ad oggi permettono all’allenatore di avere dei titolari importanti ma anche delle alternative di tutto rispetto. Merito anche del lavoro di Giovanni Manna che in questi mesi ha dovuto aspettare la cessione di Victor senza, però, vederla concretizzarsi.

E cosi lo sforzo di Aurelio De Laurentiis sotto il punto di vista economico, con un dispendio di energie importati per il club, tali da consentire al direttore sportivo di chiudere delle operazioni di mercato importanti e che si spera possano essere propedeutiche per rendere il Napoli competitivo e pronto a raggiungere gli obiettivi stagionali. Lavoro per Manna è stato anche quello di tenere compatto uno spogliatoio che arrivava da una stagione complessa.

In queste ore è emerso un retroscena molto interessante che riguarda due giocatori attualmente in forza al Napoli. Anguissa e Lobotka, infatti, pare fossero pronti a svestire la maglia azzurra, o almeno quelle sembravano le intenzioni di entrambi per quanto riguarda questa sessione estiva di mercato.

“Volevano andare via!”: la rivelazione di De Maggio su Anguissa e Lobotka

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, si è lasciato andare ad una rivelazione molto particolare riguardo i due azzurri che, a sua detta, erano pronti ad andare via. Una volontà sulla quale lo stesso club ha lavorato anche attraverso la figura di Antonio Conte che si sarebbe speso proprio per convincerli a desistere e restare a Napoli anche per questa stagione.

“Lobotka ed Anguissa volevano andar via, ma è stato Conte a convincerli a restare così com’è stato bravo Conte a convincere Buongiorno a venire al Napoli”, le parole di De Maggio. Rivelazione che ovviamente presta il fianco a quelle che sono le convinzioni all’interno dell’ambiente secondo le quali proprio l’allenatore abbia avuto un ruolo fondamentale nell’andare a comparare l’ambiente, formando così un gruppo importante con vecchi e nuovi calciatori.