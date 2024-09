Comunicato UFFICIALE su Osimhen, riguarda la trattativa per l’addio: l’annuncio

Arriva il comunicato ufficiale in merito alla trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen: ore molto frenetiche per il suo futuro.

Serata caldissima sul fronte Victor Osimhen: il Napoli è pronto ormai a salutare l’attaccante nigeriano, grande protagonista in maglia azzurra e uno dei simboli indiscussi del terzo Scudetto della storia del club partenopeo. Le parti sono reduci da un’estate a dir poco complicata, che è culminata con il mancato passaggio in extremis in Arabia Saudita. Nemmeno il Chelsea, nelle ultime ore della sessione estiva di mercato, è riuscito a convincere club e giocatore, il cui rapporto è ormai da tempo deteriorato, complice la volontà ribadita più volte del calciatore di non vestire più la maglia del Napoli.

A mercato chiuso, arriva il colpo di scena che nessuno si aspetta: il Galatasaray mette a sorpresa le mani sul bomber della Nazionale nigeriana, trovando l’accordo per il prestito del calciatore, previo pagamento dell’ingaggio. Tale operazione comporta anche il rinnovo di contratto con il Napoli, con una nuova clausola rescissoria che dovrebbe essere ben lontana dai 130 milioni previsti nell’accordo ora in essere (qui tutti i dettagli).

In questi minuti è arrivato il comunicato ufficiale sulla questione, che avvicina ulteriormente Victor Osimhen al Galatasaray. Grande attesa a Istanbul, dove nella notte è atteso l’ex Lille.

Notizie SSC Napoli, il Galatasaray “conferma”: il comunicato su Osimhen

Il Galatasaray in questi minuti ha lanciato un comunicato nel quale ha confermato l’esistenza della trattativa (ormai in stato più che avanzato) per portare in Turchia Victor Osimhen, da settimane in rottura con il Napoli.

Di seguito, la nota che va a confermare un affare che sembra ormai vicinissimo all’ufficialità, in attesa delle visite mediche di rito e delle firme sui contratti:

“Sono state avviate le trattative ufficiali con il calciatore e la sua società SSCN Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore professionista Victor James Osimhen”.

Il club turco, dunque, conferma l’esistenza dell’affare, che si concretizzerà nelle prossime ore. Tempo, per l’attaccante nigeriano, di mettere piede a Istanbul, dove è già scatta difatti l’Osimhen – mania, per poi porre il proprio autografo al contratto che lo legherà al Galatasaray, in prestito, fino al prossimo giugno.

Lo stesso club, inoltre, ha annunciato che l’arrivo del calciatore sarà visibile sui canali ufficiali societari. Di seguito, il post su X: