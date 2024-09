UFFICIALE – Serie A, svelati gli antici e i postici della quarta giornata: quando giocherà il Napoli

Il Napoli è pronto a scendere in campo per le quarta giornata di Serie A. La Lega ha già svelato gli anticipi e i postici.

La Serie A si ferma dopo solo tre giornate per fare spazio alle Nazionali. Il campionato italiano ha già regalato tante sorprese nelle prime uscite, ma la stagione è appena cominciata. La corsa al titolo di Campioni d’Italia è viva, come dimostrato in questi primissimi impegni. A giocare un ruolo cruciale è anche il Napoli di Antonio Conte, il quale dopo un inizio difficile ha saputo rialzarsi e conquistare 6 punti in due partite.

La sconfitta di Verona sembra già un vecchio ricordo, ancor più dopo i successi contro Bologna e Parma. Infatti, il club azzurro crede di poter lottare ai vertici del campionato, o meglio tra le protagoniste. Una volta terminati gli impegni delle Nazionali, ci sarà spazio per il campionato italiano che tornerà con un vero e proprio tour de force. Non a caso, negli ultimissimi minuti, la Lega Serie A ha svelato gli antici e i posticipi della quarta giornata.

UFFICIALE – Svelati gli antici e i postici della quarta giornata di Serie A

Il campionato italiano si fermerà il prossimo weekend per fare spazio alle Nazionali. La Serie A, però, tornerà ancor più prepotente di prima e darà spazio ai migliori calciatori di esprimersi al meglio. Come comunicato dalla Lega Serie A negli ultimi minuti, è stato svelato il calendario ufficiale della quarta giornata. Di seguito gli impegni in programma.

Sabato 14 settembre

Ore 15 Como-Bologna

Ore 18 Empoli-Juventus

Ore 20.45 Milan-Venezia

Domenica 15 settembre

Ore 12.30 Genoa-Roma

Ore 15 Atalanta-Fiorentina

Ore 15 Torino-Lecce

Ore 18 Cagliari-Napoli

Ore 20.45 Monza-Inter

Lunedì 16 settembre

Ore 18.30 Parma-Udinese

Ore 20.45 Lazio-Verona

Gli uomini di Antonio Conte giocheranno contro il Cagliari in trasferta. I rossoblù hanno faticato e non poco nelle prime tre uscite, motivo per il quale proveranno quantomeno a ripartire col piede giusto. D’altra parte, Antonio Conte e i suoi uomini vorranno ottenere nuovamente bottino pieno dopo i trionfi contro Bologna e Parma.