Osimhen, l’indizio social non lascia più dubbi: il VIDEO spopola in rete

Sta spopolando in questi minuti il video che sembra, difatti, confermare l’arrivo ormai imminente di Victor Osimhen a Istanbul.

È la serata di Victor Osimhen, diretto proprio in questi istanti in Turchia. Nelle ultime ore è stata confezionata la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray, quasi a sorpresa: il club turco è pronto ad accogliere il calciatore nigeriano con un affare a titolo temporaneo, con l’ingaggio che, stando a quanto trapelato in giornata, dovrebbe essere coperto interamente dal Gala. Un affare che si rende possibile anche grazie al rinnovo ponte che, con ogni probabilità, sarà firmato tra l’ex Lille e la SSC Napoli, per evitare che l’attaccante possa andare a scadenza nella prossima estate (l’attuale accordo prevede una scadenza fino al 2026, ndr).

Il giocatore è in viaggio proprio in questi alla volta di Istanbul, dove tantissimi tifosi del Galatasaray sono pronti ad accoglierlo con una grandissima festa. A confermare la partenza del numero 9 azzurro verso la Turchia è un video pubblicato dall’intermediario George Gardi che, secondo molteplici fonti, è l’intermediario dell’operazione, considerando anche la vicinanza dello stesso al calcio turco.

Osimhen-Galatasaray, il calciatore è partito per Istanbul: il VIDEO

Nelle prossime ore Victor Osimhen è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura come nuovo giocatore del Galatasaray. In serata, l’ex Lille sarà a Istanbul, per poi sostenere le visite mediche propedeutiche alle firme in calce ai contratti.

L’indizio chiarissimo arriva da George Gardi, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una storia dall’aeroporto di Capodichino di Napoli. Le bandiere dell’Italia e della Turchia, insomma, sembrano confermare ufficialmente la partenza del nigeriano con destinazione Istanbul.

Già nel pomeriggio, Gardi si era lasciato andare a un indizio via social, ma in serata è arrivato anche l’annuncio dell’accordo trovato tra tutte le parti in causa. Evidentemente, anche riguardo l’accordo per il rinnovo ponte tra Osimhen e il club del presidente Aurelio De Laurentiis, per cui l’attaccante avrebbe chiesto una riduzione del 50% dell’importo della clausola rescissoria ora in vigore (di 130 milioni di euro, ndr).

Un affare decisamente inaspettato ma che mette fine, almeno per questa stagione, a una vicenda che ha tenuto banco per tutta la sessione estiva del calciomercato del Napoli e che trova, finalmente, una soluzione. In attesa, ovviamente, che siano le visite e i vari comunicati ufficiali a ufficializzare un vero e proprio colpo di scena per quanto riguarda il mercato azzurro.

