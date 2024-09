“Un primo tempo di sofferenza”, l’azzurro bocciato dopo la prestazione contro il Parma: le pagelle

Il Napoli ha sconfitto il Parma ma non senza soffrire. Infatti, un azzurro si è reso autore di una prestazione sottotono nonostante la vittoria.

In casa Napoli c’è grande entusiasmo per la seconda vittoria in campionato arrivata contro il Parma. Gli azzurri, dopo un primo tempo difficile, hanno reagito al meglio anche grazie agli episodi. Infatti, a preoccupare Antonio Conte è proprio la prima frazione di gioco. Nei 45′ minuti iniziali, si è visto un gruppo in grossa difficoltà, ancor più a causa dell’ottima prestazione degli uomini di Fabio Pecchia.

La Dea bendata ha però girato le spalle agli emiliani, i quali hanno pagato a caro prezzo l’espulsione di Suzuki e l’adattamento di Del Prato tra i pali. Tutto ciò, ha notevolmente agevolato il Napoli, il quale però dovrà lavorare ancora a fondo. Oltre a ciò, un azzurro in particolare si è reso protagonista di una prestazione molto negativa. Non a caso, è stato bocciato da un noto quotidiano al termine del match.

Olivera soffre contro il Parma: primo tempo da dimenticare!

Mathias Olivera non è stato tra i protagonisti durante il match contro il Parma. Il terzino azzurro ha sofferto e non poco nella prima frazione di gioco, costringendo Antonio Conte ad apportare delle modifiche ad inizio ripresa. Infatti, il suo posto è stato preso da Leonardo Spinazzola nel secondo tempo. Ciò nonostante, però, la prestazione dell’uruguaiano non è passata inosservata. Infatti, “Il Corriere dello Sport” ha consegnato all’ex Getafe una grossa insufficienza in pagella. Di seguito le motivazioni.