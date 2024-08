Simeone in conferenza: “Il vento è cambiato! Conte? Ci fa buttare fuori quello che pensiamo di non avere”

Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la partita giocata tra Napoli e Parma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Sembrava destinato a lasciare Napoli nella finestra di mercato appena conclusa, ed invece Giovanni Simeone è rimasto all’ombra del Vesuvio e sarà tra i protagonisti della stagione azzurra. E’ lui a rappresentare quello che è il centravanti classico che si pone alle spalle di Lukaku, al netto della posizione di Raspadori che in questo avvio di stagione è sempre partito titolare proprio in attesa di Big Rom.

Proprio Simeone, però, è entrato a partita in corso nel match giocato dagli azzurri contro il Parma, andando a dare il suo contributo. L’attaccante argentino ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sul ruolo di Conte all’interno della squadra azzurra ma anche sul cambiamento che il Napoli sta avendo anche grazie al lavoro fatto dal tecnico fino a questo momento.

Napoli-Parma, le parole di Simeone in conferenza

“L’importante è dare tutto per la squadra, l’importante è restare umili e lavorare per la squadra. Perché sono rimasto? E’ stato un mercato lungo, ho parlato con il mister a Dimaro, mi ha dato la possibilità di vedere quale fosse la cosa migliore per me”, ha detto Simone in conferenza. “Si vede quando una squadra inizia a sentirsi forte”, ha ancora detto l’attaccante.

Poi un passaggio su Antonio Conte: “Ci fa buttare fuori quello che pensiamo di non avere”, ha detto Simeone. Il bomber si è poi lasciato andare ad una frase che sembra emblematica: “Il vento è cambiato”.