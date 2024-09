Osimhen, colpo di scena: l’annuncio di Maresca lascia una speranza

Arriva l’annuncio a sorpresa di Maresca che lascia una speranza per il Napoli e soprattutto per Victor Osimhen: tutti i dettagli

Il Chelsea oggi ha pareggiato 1-1 contro il Crystal Palace con Eze che ha raggiunto la rete di Nicolas Jackson. I Blues sono stati vicini all’acquisto di Victor Osimhen, ma il tutto è sfumato per il tetto ingaggi che con lo stipendio del nigeriano sarebbe andato troppo oltre.

E dunque, Osimhen è rimasto al Napoli fuori rosa, dato che è saltato anche il trasferimento all’Al-Ahli. Al Chelsea avrebbero gradito l’arrivo di un bomber, soprattutto perché c’è poca concretezza sotto porta, nonostante si crei molto. Maresca aveva indicato Osimhen come l’attaccante perfetto per il suo gioco.

Osimhen, Maresca non esclude un attaccante a gennaio

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha chiarito il motivo per il quale non è arrivato alcun attaccante negli ultimi giorni di mercato: “Vogliamo giocatori, ma soltanto alle nostre condizioni. Se un giocatore non è qui, allora queste condizioni non c’erano. Un nuovo attaccante a gennaio? Vedremo“. Insomma, evidentemente non c’erano le condizioni per il passaggio di Osimhen al Chelsea, ma allo stesso tempo a gennaio può arrivare una nuova offerta.

Il Napoli oggi si ritrova un grande giocatore fuori rosa, ma De Laurentiis ha dato un grande segnale seguendo la sua strada senza perdere la bussola. Nonostante le offerte al ribasso che avrebbero fatto ingolosire chiunque in quella situazione.