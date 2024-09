Allegri torna in panchina! Avvistato l’agente in città, le ultime

Max Allegri è pronto a tornare in panchina: l’agente dell’allenatore ex Juventus è stato avvistato in città, i tifosi ci sperano.

Dopo aver visto finire la sua avventura sulla panchina della Juventus, con conseguente arrivo di Thiago Motta, Max Allegri è rimasto fermo nel corso degli ultimi mesi, in attesa dell’occasione giusta per ripartire. Anche il Napoli, va detto, è stato accostato al tecnico quando non ancora Antonio Conte era ufficialmente destinato a diventare il nuovo condottiero sulla panchina.

E cosi, per Allegri proprio in queste ore pare si possano aprire nuovi scenari: niente Serie A, visto che tutte le big hanno posizioni relativamente solide in panchina, ma una nuova avventura in un campionato estero ed affascinante: quello portoghese.

Allegri torna in panchina: vicino al Benfica

Il Benfica ha esonerato in queste ore Roger Schmidt, lasciando cosi vacante il ruolo di allenatore: una serie di risultati negativi che hanno spinto la dirigenza a lasciare andare il tecnico. I lusitani, adesso, sono alla ricerca di una figura che possa prendere per mano la squadra in un momento c0mplicato come questo.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il primo sulla lista sarebbe proprio Max Allegri: l’agente dell’allenatore – si legge – è stato avvistato proprio a Lisbona, segnale che qualcosa si sta muovendo sotto banco. Quella di Allegri, dunque, potrebbe essere una carriera pronta a proseguire lontano dall’Italia e dalla Serie A.