Ultime ore di mercato, Conte nervoso: spunta la sua reazione in hotel (VIDEO)

La reazione di Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Parma e alle ultimissime ore di mercato: ecco che cos’è successo in hotel

Ultime ore di calciomercato concitatissime per il Napoli e anche per lo stesso Antonio Conte, che ha vissuto da lontano, in hotel, l’evolversi delle operazioni. Verso la fine della giornata, il club azzurro ha ufficializzato i colpi Gilmour e McTominay. E poi sono stati ceduti a titolo temporaneo Iaccarino e Coli Saco.

Niente da fare per la cessione di Victor Osimhen, che avrebbe rinvigorito le casse della società dopo un mercato pazzo, fatto di sette acquisti e tanti addii. E’ rimasto in rosa anche Zerbin, promesso sposo al Monza, ma la trattativa è saltata anche per la volontà di Conte che ha voluto trattenerlo. Restano in rosa persino gli altri due esuberi Folorunsho e Mario Rui, considerati fuori progetto. Per il centrocampista, ora, si apre un nuovo scenario, ma solo se dovesse ricucire lo strappo avuto nelle settimane passate. Per il terzino, invece, c’è ancora la possibilità di essere ceduto all’estero, altrimenti finirebbe fuori rosa fino a gennaio.

In ogni caso, le ultimissime ore di mercato hanno sicuramente prosciugato le energie di Antonio Conte, che è stato impegnato tutta la giornata a preparare la sfida contro il Parma in programma quest’oggi. Una vigilia atipica. Un pensiero alla partita, una alle operazioni di mercato. E una volta arrivato in hotel al Parker’s, ha trovato un gruppetto di tifosi che volevano scattare qualche foto con il mister. Uscito dall’auto, però, la prima reazione dell’allenatore è stata piuttosto fredda: “Calma ragazzi che oggi non è giornata”. Volto serio, un po’ crucciato a dire la verità. Forse preoccupato e sicuramente pensieroso. Alla fine, il tecnico si è reso disponibile alla gente come sempre e ha accontentato i presenti scattandosi alcune fotografie.