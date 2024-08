“Possibile riconciliazione dopo la sosta, la società è al lavoro”: le ultime da Gianluca Di Marzio

Il mercato è terminato, ma in casa Napoli si continua a lavorare per il futuro. Negli ultimi minuti, sono emersi nuovi dettagli circa le idee della società.

Sono giorni davvero importanti in casa Napoli. La stagione sta per entrare nel vivo e la sessione di mercato si è conclusa. Quest’ultima, ha portato alla Corte del Vesuvio giocatori molto importanti, i quali sono già agli ordini di Antonio Conte. Le richieste dell’allenatore sono state assecondate in lungo e in largo, ma tale atteggiamento non era affatto scontato. Infatti, va ricordato che il mercato azzurro dipendeva in modo cruciale dalla cessione di Victor Osimhen, poi sfumata clamorosamente.

Ad oggi, l’attaccante nigeriano è naturalmente un tesserato azzurro ma non fa parte del progetto. Infatti, nelle ultime ore, il calciatore è stata escluso dalla lista della Serie A e quindi resterà ancora fuori rosa. La situazione desta più di qualche preoccupazione, ancor più a causa dell’ingaggio elevatissimo percepito dal nigeriano. Negli ultimi minuti, però, sono emersi ulteriori dettagli che potrebbero modificare la vicenda in corso.

Osimhen, la società prova a ricucire lo strappo: le ultime

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere bilico anche dopo la fine del mercato. Le offerte tanto attese non sono mai arrivate, motivo per il quale il nigeriano indosserà ancora la maglia azzurra. I sogni erano chiari: un approdo in Premier League o al Psg in Francia. Nulla di tutto ciò si è concretizzato, complicando così i piani della dirigenza e dello stesso calciatore, il quale ad oggi è escluso dalla rosa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, la situazione potrebbe però mutare. Infatti, dopo la sosta, la società proverà a ricucire lo strappo con il giocatore, tentando di farlo rientrare in squadra e quindi a disposizione di Antonio Conte.

La situazione è però al momento molto complessa. Infatti, come già raccontato ieri, il calciatore è apparso molto infastidito a causa del mancato approdo in Arabia Saudita. Il trasferimento è saltato a causa delle richieste del club azzurro che hanno “indispettito” l’Al-Ahli, il quale ha poi deciso di virare su Toney.

Oltre alla cessione, però, potrebbe aprirsi un nuovo scenario sulla situazione legata a Victor Osimhen. Infatti, nelle prossime settimane, la dirigenza potrebbe decidere di analizzare nuovamente la situazione e reintegrare il calciatore in rosa in caso di accordo con lo stesso.