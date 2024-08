Mercato Napoli, incredibile finale per Osimhen! Resta aperta una “porta”…

Le ultime sul futuro del calciatore nigeriano che non è riuscito a trovare una nuova sistemazione, svelati gli scenari aperti.

Calciomercato del Napoli giunto al termine. Gli azzurri hanno piazzato due acquisti durante l’ultima giornata, ma non sono riusciti a piazzare Victor Osimhen. Il bomber nigeriano, infatti, si è visto clamorosamente saltare l’approdo al Chelsea e non solo, con la permanenza al Napoli come inaspettato finale. Attenzione, però, poiché un nuovo scenario può prendere corpo nei prossimi giorni.

Napoli, nessuna cessione per Osimhen! Le ultime sull’Arabia Saudita

Il Napoli non è riuscito a piazzare Victor Osimhen al Chelsea. Un mancato accordo che potrebbe risultare fatale per le finanze del club di De Laurentiis, ma secondo quanto riportato da Talksport resta ancora viva l’ipotesi Arabia – nonostante il mancato approdo all’Al-Ahli. La finestra della Saudi Pro League, infatti, resterà aperta fino al 2 settembre e nuovi colpi di scena potrebbero accompagnare gli azzurri e il bomber nigeriano.

In caso contrario, l’ex Lille rischierebbe di restare inattivo fino alla finestra di mercato invernale. Tra il giocatore e la società partenopea sembra esserci rottura totale per gli ultimissimi sviluppi, staremo a vedere se i prossimi giorni offriranno – clamorose – novità.