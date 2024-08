Ultim’ora Napoli, notizia a sorpresa su Lukaku: Conte può esultare

Importante notizia riguardante Romelu Lukaku, la novità fa esultare Antonio Conte e tutto il Napoli: è anche ufficiale.

Mentre l’ultimo giorno di calciomercato scorre inesorabilmente, il Napoli continua a lavorare per preparare la gara di campionato contro il Parma. Antonio Conte avrà a disposizione anche i nuovi acquisti, tra cui il centravanti tanto desiderato: Romelu Lukaku.

Ebbene, proprio sull’attaccante belga è arrivata una grandissima notizia per il Napoli. Il calciatore, infatti, non è stato convocato dalla sua Nazionale per le gare di Nations League. Dopo la terza giornata di Serie A, il campionato sarà fermo per le gare delle nazionali. In Europa si giocherà appunto la Nations League, con il Belgio che sarà impegnato contro Israele e Francia.

Notizie calcio Napoli, Lukaku escluso dai convocati del Belgio

Della spedizione non farà parte il nuovo attaccante del Napoli, rimasto fuori dai convocati. La scelta è stata motivata dal CT del Belgio, Domenico Tedesco, che ha spiegato come Lukaku sia rimasto fuori dai convocati perché non ha svolto la preparazione con un club, come invece hanno fatto i suoi compagni.

Di seguito la lista dei convocati del Belgio:

Lukaku resterà così a Napoli e potrà allenarsi con Conte e il suo staff, ritrovando così la forma migliore in vista della ripresa del campionato.