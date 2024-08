“Resta a Napoli”: non solo Osimhen, sfuma un’altra cessione

Non soltanto Victor Osimhen potrebbe restare a Napoli e diventare una vera e propria cessione mancata. Un altro colpo in uscita è sfumato proprio in queste ore. C’è da capire cosa farà il club e se si guarderà già da adesso alla prossima finestra di mercato.

Victor Osimhen potrebbe non essere l’unica cessione mancata in casa Napoli. Come noto, il club sta cercando in tutti i modi di trovare una strada percorribile per permettere al giocatore di svestire la maglia azzurra e trovare una nuova sistemazione. Non è semplice, considerando che con l’Al-Hilal non è stato trovato l’accordo con il Napoli, mentre il Chelsea sembra mettere sul piatto una proposta di ingaggio nettamente inferiore rispetto ad altre ricevute da Osimhen.

Insomma, si va avanti con la consapevolezza che è il mercato è alla fine si dovrà provare a dare una soluzione soltanto con quello che resta, ovvero il mercato della Saudi Pro League. Come detto, però, non c’è soltanto il futuro dell’attaccante nigeriano a tenere banco. Quella di Micheal Folorunsho, ad esempio, è un’altra situazione che è stata monitorata costantemente in queste ore.

Il centrocampista ex Hellas, infatti, è finito fuori dai radar di Antonio Conte sembrava destinato a diventare protagonista di una cessione in questa finestra di mercato. Eppure, al momento il giocatore non ha trovato sistemazione e la sensazione è che si possa restare cosi. A dare conferma di questo è stato il suo agente che ha parlato ai microfoni di ‘OkCalciomercato’, dando di fatto una conferma su quello che sarà il futuro di Folorunsho.

Mercato Napoli, l’annuncio dell’agente di Folorunsho

La Lazio era sulle tracce del giocatore e sembrava pronta a completare l’affare. Eppure, nelle scorse ore la situazione si è raffreddata al punto da mischiare nuovamente le carte ed aprire nuovi scenari. L’epilogo sembra segnato, come confermato dallo stesso agente del giocatore, Mario Giuffredi: “Lazio? No, Micheal resta al Napoli”, le sue parole.

Niente cessione, e possibilità di vederlo in rosa per le prossime partite. Certo, ad oggi il Napoli ha un parco centrocampisti di tutto rispetto: Lobotka ed Anguissa, ma anche i nuovi arrivi McTominay e Gilmour, questi ultimi giocatore che saranno chiamati ad aumentare il livello della rosa a disposizione di Conte. Da capire, adesso, se il Napoli lavorerà fin da ore per trovare una sistemazione al centrocampista italiano per la prossima finestra invernale di calciomercato.