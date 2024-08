Osimhen pronto ad accettare l’Arabia Saudita: offerta ricchissima, quanto incasserebbe il Napoli

Dall’Arabia Saudita è arrivata una proposta irrinunciabile per Victor Osimhen, anche per il Napoli c’è una proposta economica da capogiro.

Ultime ore di calciomercato per i club italiani, che entro mezzanotte dovranno chiudere tutte le trattative aperte e dunque trovare una conclusione sugli affari ancora in piedi. Il Napoli, in tal senso, si preannuncia grande protagonista, con varie operazioni da dover concludere.

La più importante è ovviamente quella relativa alla cessione di Victor Osimhen, per il quale le ultime ore di mercato sono state estremamente agitate. Per il nigeriano è arrivata un’offerta faraonica dall’Al-Ahli, società araba che milita in Saudi League. Le cifre sono altissime sia per il giocatore ma anche per il Napoli e a riportarle è l’edizione odierna del Il Mattino:

“In Arabia, dunque, l’assalto è partito quando il mercato europeo è praticamente finito. Loro, a Riad, chiudono in entrata il 2 settembre. Insomma, per due giorni tratterebbero con il Napoli e Osimhen sapendo che alla fine non ci sono alternative. Una bella mossa, c’è poco da dire. Il fondo Pif se ne è stato per mesi acquattato, ben informato sul fatto che i cugini del Qatar che gestiscono il Psg non erano pronti a svenarsi per Osimhen, con cui erano d’accordo da mesi. E che pure il Chelsea aveva qualche perplessità. E alla fine si è lanciato. Prendendosi una bella rivincita, visto che al Public Investment Fund dodici mesi fa De Laurentiis rifiutò 150 milioni. Ora si parla di 80 milioni per Osimhen. Offerta a cui il Napoli dirà di sì.

Calenda, per far addolcire la pillola a Osimhen, sta provando a inserire una clausola nel contratto da quattro anni: una rescissoria da 70-80 milioni. Per consentire un rientro rapido in Europa da parte del superbomber di Lagos. E il Napoli? Vorrebbe una percentuale di rivendita del 15 per cento nell’ipotesi in cui Osimhen venga ceduto a un club europeo entro agosto del 2026. Insomma, ormai stiamo praticamente ai dettagli, con in mezzo un bel po’ di intermediari internazionali perché non era semplice risolvere il rebus. E tante commissioni. Dunque a meno che il Chelsea (che ha offerto meno di 10 milioni a Victor) e il Psg non tentino la rimonta in extremis, il dado è tratto”.