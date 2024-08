Mercato Napoli, l’accordo cambia il destino del Nazionale: la formula dell’affare

Nuovi aggiornamenti sul mercato del Napoli: arriva il rilancio che il club aspettava, i dettagli dell’operazione.

Il calciomercato non si è ancora concluso tanto meno per il Napoli impegnato a chiudere ed ad ufficializzare i nuovi innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Quest’ultimo fin da subito ha chiarito il suo progetto ed ha deciso su chi puntare in questa stagione tagliando fuori anche calciatori che sembravano potessero entrare a far parte del progetto di ricostruzione.

I partenopei cercheranno di rilanciarsi in campionato e per fare ciò proveranno a dare il meglio approfittando della mancanza di coppe europee che, mai come quest’anno, ruberanno più di qualche energia ad Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna: le prime quattro sicure pretendenti allo scudetto e alla qualificazione in Champions League.

Intanto l’arrivo di McTominay chiude definitivamente le porte a Michael Folorunsho, autore di un’ultima stagione straordinaria con la maglia dell’Hellas Verona che è valsa la convocazione ad Euro 2024 con l’Italia di Luciano Spalletti. Dopo un’attenta valutazione, mister Antonio Conte non lo ha reputato parte integrante del suo progetto e pertanto il calciatore è stato messo in vendita dalla società: presto l’affondo di un club di Serie A che ha vinto la concorrenza su altri.

Folorunsho rimane in Serie A: la Lazio batte la concorrenza e prepara l’affondo

Sono stati diversi i club ad interessarsi a Michael Folorunsho, tra cui Fiorentina e Lazio che hanno provato a superarsi l’un l’altra. La Viola ha deciso di puntare su Edoardo Bove, in uscita dalla Roma, spianando, così la strada alla Lazio di Marco Baroni, già allenatore di Folorunsho lo scorso anno. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Micheal Folorunsho è pronto a passare alla Lazio in prestito con opzione di acquisto, che potrebbe diventare un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Contratto fino al 2029.

Un via libera che Aurelio De Laurentiis aspettava da tanto e che finalmente può concedere al giocatore grazie ad un’offerta soddisfacente, entusiasta di vestire la maglia biancoceleste. L’ex Bari, dunque, dopo aver capito di non rientrare nei piani di Conte, escludendolo dalle convocazioni nelle prime due partite di campionato, ha deciso di tornare alla Lazio, club in cui ha vissuto un lungo percorso all’interno delle giovanili. Un’operazione di mercato che consente al Napoli di sfoltire la rosa dagli esuberi nonostante la chiusura della trattativa quasi sul gong del calciomercato estivo.