Mercato Napoli, il passaggio del turno stravolge i piani: può partire l’assalto

Fra ventiquattro ore, termina il tempo del calciomercato, che ha regalato sorprese e colpi di scena. Così anche in casa Napoli, dove è giunta una novità dell’ultima ora.

Non si ferma il mercato del Napoli, con un Giovanni Manna in prima linea per rispondere a tutte le esigenze di Antonio Conte per rinforzare la sua squadra. Questo significa che la dirigenza partenopea non lavora soltanto sul mercato in entrata, ma anche in uscita, dove sembrerebbero esserci particolari novità all’orizzonte.

Napoli, novità di mercato al photo finish

Una delle notizie che più di tutte ha infuocato il penultimo giorno di mercato è stata l’interesse della Fiorentina per Michael Folorunsho. Il numero 90 del Napoli, reduce dal prestito al Verona, non ha soddisfatto le aspettative del tecnico leccese, e potrebbe presto dire addio al Vesuvio.

Su di lui è forte il pressing della Viola che, con l’incredibile vittoria di questa sera (nonostante i due giocatori espulsi), è riuscita a staccare il pass per un posto in Conference League.

Con il passaggio di questa sera, come riportato in serata da ‘Sky Sport’, la squadra di Palladino potrebbe sfruttare le ore rimaste per portare il centrocampista classe 1998 in Toscana, dopo i sondaggi condotti nelle scorse ore.