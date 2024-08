Mercato Napoli, fatta per Gilmour! Arriva l’annuncio

Il mercato è entrato nella fase finale, quella più calda. In casa Napoli si prepara l’annuncio ufficiale per un altro colpo importante.

Il Napoli non si ferma. In queste ore è arrivata l’ufficialità di Scott McTominay, arrivato dal Manchester United e pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte per dare qualcosa di importante alla causa azzurra. Il centrocampo sta cosi prendendo forma, con il giocatore scozzese che va ad aggiungersi a Lobotka ed Anguissa, altri due elementi importanti per il reparto.

Non è finita qui! Giovanni Manna sta continuando a lavorare in queste ore per arrivare a definire anche un’altra trattativa, sempre per dare al centrocampo una forma ben definita e soprattutto un elemento di spicco per la rosa. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, Billy Gilmour avrebbe firmato il contratto e sarebbe ormai un nuovo giocatore del Napoli.

Mercato Napoli, tutto fatto per Gilmour: arriva l’annuncio

La notizia della firma del contratto è arrivata dopo l’annuncio di Fabrizio Romano, il classico “Here we go!” con il quale il giornalista sempre annuncia nuovi colpi in casa azzurra. “Dopo aver migliorato l’offerta oggi, con il giocatore che ha chiesto di andare via, è arrivato il via libera da Brighton per completare l’affare”, le parole del giornalista ed esperto di mercato.

“Il Napoli ha migliorato la proposta iniziale di 13 milioni di euro, Billy voleva solo unirsi al Napoli, ha fatto richiesta specifica al club”, ha ancora detto Fabrizio Romano.