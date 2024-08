Lukaku al Napoli, le prime parole del belga da giocatore azzurro

Dopo il comunicato del Napoli di questo pomeriggio, Lukaku ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore azzurro.

Quella di oggi è stata una giornata davvero importante per il Napoli di Antonio Conte. In mattina, infatti, è atterrato a Capodichino Scott McTominay. Quest’ultimo, preso dal Manchester United per ben 30 milioni di euro, andrà a rinforzare il reparto mediano della squadra agli ordini dell’ex ct della nazionale italiana.

McTominay, quindi, domani sosterrà le visite mediche di rito per poi essere annunciato come nuovo calciatore del Napoli. Nel pomeriggio, invece, il club partenopeo ha comunicato l’acquisto di Romelu Lukaku. Lo stesso Antonio Conte, una volta saputo dell’ufficialità dell’affare, ha comunicato che il belga sarà tra i convocati per il match contro il Parma di sabato prossimo. Tuttavia, in attesa della sfida contro gli uomini di Fabio Pecchia, bisogna registrare le prime dichiarazioni di Lukaku da giocatore azzurro.

Lukaku su Instagram: “Sono contento di essere qui. Forza Napoli”

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Instagram, infatti, l’ex Inter ha voluto dare un messaggio ai tifosi partenopei: “Sono contento di essere qui. Adesso inizia il lavoro. Forza Napoli!”.

Con queste parole, di fatto, Lukaku ha voluto ribadire la sua grandissima voglia di fare bene con la maglia del Napoli. Lo stesso Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Parma, ha ribadito il fatto di quanto il belga sia consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della piazza partenopea.