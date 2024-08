Conte si impone con De Laurentiis, richiesta di mercato: colpo last minute per il Napoli?

Antonio Conte ha fatto una richiesta di mercato ad Aurelio De Laurentiis, il Napoli proverà ad accontentare il tecnico.

Ultimo giorno di trattative per i club italiani. Si chiude, infatti, alla mezzanotte di questa sera – venerdì 30 agosto – la finestra estiva di calciomercato. Il Napoli si preannuncia grande protagonista, visti i tanti affari da concludere. Su tutti quello relativo alla cessione di Victor Osimhen, sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita.

Il Napoli potrebbe incassare fino a 80 milioni di euro, ammortizzando così i tanti acquisti fatti per rivoluzionare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Eppure non è finita qui. Pare, infatti, che i partenopei possano chiudere un nuovo colpo prima della chiusura del mercato.

Mercato Napoli, Conte chiede uno sforzo per Gilmour del Brighton

Non è un mistero che Antonio Conte abbia chiesto un altro rinforzo per il centrocampo, oltre Scott McTominay, già arrivato a Napoli. Il nome individuato dal tecnico è quello di Billy Gilmour, regista del Brighton. Il giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, Matteo Moretto, ha pubblicato un aggiornamento, proprio relativo alla trattativa per Gilmour, attraverso il suo profilo X. Ecco quanto evidenziato:

“Come sempre detto in questi giorni l’operazione Billy Gilmour al Napoli non è mai saltata definitivamente soprattutto grazie alla volontà del ragazzo. Gilmour vuole andare al Napoli e anche nella notte ha fatto grande pressione perché la trattativa riprendesse. Il centrocampista ha chiesto a più riprese al club di essere ceduto. Aurelio De Laurentiis è restio a riallacciare i rapporti visto il recente comportamento del club inglese ma Antonio Conte preme per avere Gilmour. Giornata da dentro-fuori”.

Il Napoli proverà dunque ad acquistare Gilmour dal Brighton in queste ultimissime ore di calciomercato. Chiaro che se dovesse essere perfezionata anche la cessione di Osimhen, il club azzurro avrebbe anche maggiore margine economico per provare un nuovo affondo.

Sullo sfondo resta comunque la possibilità di arrivare ad Arthur Melo della Juventus. Il brasiliano non è al momento una prima scelta del Napoli e soprattutto di Antonio Conte, ma resta comunque un possibile rinforzo. La sensazione è che gli azzurri stiano approfondendo la questione relativa a Gilmour con il Brighton, con Arthur che potrebbe essere l’alternativa last minute sul quale ripiegare. Con la Juventus era stato trovato un accordo di massimo sulla base di un prestito secco gratuito, con i bianconeri che si impegnavano a pagare parte dello stipendio da 6 milioni netti a stagione.