Insigne, battibecco tra il figlio e un avversario: scatta la lite in campo! (VIDEO)

Periodo turbolento per Lorenzo Insigne al Toronto, scatta quasi la lite in campo tra l’ex capitano del Napoli e un avversario dopo un battibecco con il figlio.

L’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto FC in Canada prosegue, non senza qualche momento complicato. Nel corso dell’ultimo match contro il Forge, valevole per la semifinale di Canadian Championship 2024, l’ex attaccante azzurro aveva avuto un duro faccia a faccia con un avversario. La gara era stata nervosa e, proprio grazie a un gol di Insigne, il Toronto aveva la meglio del Forge per 1-0. Nell’esultanza, però, Lorenzo si era rivolto alla panchina avversaria dicendo qualcosa, che aveva poi fatto salire alle stelle la tensione in campo.

Animi caldi che al triplice fischio finale non si sono di certo placati e che, anzi, hanno avuto un’appendice decisamente poco piacevole. Al termine del match si è sfiorata la lite tra Lorenzo Insigne e Nana Ampomah. Come si può vedere da un video pubblicato sui social da Touchline TFC, l’ex capitano del Napoli era in campo con i due figli, quando tra uno di loro e il calciatore del Forge c’è un battibecco a distanza.

Ampomah non ci sta e torna indietro a muso duro, arrivando quasi al faccia a faccia con Insigne, pronto a difendere il figlio. Solo l’intervento della sicurezza evita che la situazione degenerasse, mentre dagli spalti gli spettatori rimasti urlavano al calciatore del Forge: “È solo un bambino“.

