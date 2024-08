Calciomercato Napoli, nuova offerta di Manna: vuole regalare un altro acquisto a Conte

Il Napoli accelera nelle ultime ore di calciomercato per regalare ad Antonio Conte un ultimo acquisto, pronta una nuova offerta di Manna.

Dopo la bella vittoria ottenuta ai danni del Bologna per 3-0, il Napoli di Antonio Conte si prepara alla prossima sfida di campionato contro il Parma. E mentre il gruppo squadra continua a lavorare al Training Center di Castel Volturno, la società è molto attenta alle dinamiche di calciomercato. L’obiettivo è provare a regalare ad Antonio Conte ancora due acquisti.

Con Lukaku già arrivato e McTominay atteso a Capodichino, si punta all’acquisto di un nuovo centrocampista, già individuato in Billy Gilmour del Brighton, e soprattutto per un nuovo esterno di fascia destra. Il nome nel mirino degli azzurri è quello di Junior Dina Ebimbe, laterale dell’Eintracht Francoforte.

Per il francese classe 2000 c’è già stata una prima proposta da parte dei partenopei: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Ebbene questa offerta è stata rifiutata dal club di Bundesliga, ma la novità è che il d.s. Giovanni Manna sarebbe pronto a fare una nuova proposta.

Ultime notizie Napoli, nuova offerta in arrivo per Ebimbe

Come riportato da tuttomercatoweb.com, il Napoli potrebbe presto presentare una nuova proposta all’Eintracht Francoforte, cambiando la formula dell’affare. Non più prestito con diritto di riscatto, ma obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Da capire se questa nuova formula interessi alla società tedesca.

Ovviamente Manna si sta guardando intorno per provare a capire se sia possibile reperire anche altrove un nuovo laterale, possibilmente in prestito. Complicate le piste che portano ad Amar Dedic, per il quale il Salisburgo chiede circa 15 milioni di euro per la cessione, e Thierry Correia del Valencia. Ecco perché – sempre secondo i colleghi di TMW – ci sarebbe una nuova idea per la fascia destra.

Mercato Napoli, l’ultima idea per la fascia destra porta a Lirola

L’opzione a sorpresa porta a Pol Lirola, esterno spagnolo che in Italia ha vestito la maglia della Fiorentina. Il calciatore oggi è di proprietà del Marsiglia, ma difficilmente resterà alle dipendenze di De Zerbi. Pare infatti che il Marsiglia sia addirittura disponibile a cederlo in prestito gratuito, notizia che ha fatto interessare Manna, ma non solo. Oltre al Napoli, sul giocatore c’è anche il Werder Brema, pronto a cogliere l’occasione per portarlo in Bundesliga. Da capire quali saranno le mosse dei partenopei, ma è chiara la volontà di voler regalare a Conte un nuovo esterno di fascia.