Ultim’ora Osimhen, appena arrivata una pazzesca offerta al Napoli!

Il futuro di Victor Osimhen sta tenendo banco in queste ore, al Napoli è stata recapitata un’offerta faraonica per l’acquisto del calciatore.

Giornata caldissima a Napoli. No, non c’entra il clima torrido di questi giorni, bensì si tratta delle notizie che arrivano a raffica a poche ore dalla fine del calciomercato estivo. Romelu Lukaku sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart, con Antonio Conte che a breve accoglierà il suo nuovo attaccante. E mentre il centravanti titolare della prossima stagione è in arrivo, la punta titolare degli ultimi anni si appresta a lasciare Napoli.

Ultime notizie Napoli, rilancio da circa 100 milioni di euro dall’Arabia Saudita per Osimhen

Stiamo ovviamente parlando di Victor Osimhen, per quale si registrano importanti novità. Stando a quanto riferito dall’edizione online del Corriere dello Sport, per l’attaccante nigeriano è tornato fortissimo l’interesse dell’Al-Ahli, club della Saudi League. La proposta che gli arabi sono pronti a formalizzare è da capogiro: circa 100 milioni di euro per il Napoli e un ingaggio ancor più alto di quello che attualmente percepisce in azzurro (ovvero 10 milioni di euro l’anno, ndr).

La trattativa non è affatto semplice, anche perché non più di qualche giorno fa – attraverso un messaggio su X dell’agente Roberto Calenda – Osimhen aveva fatto intendere di non voler accettare le proposte provenienti dall’Arabia Saudita ma di prediligere la permanenza in Europa. Gli unici club europei in grado di poter acquistare il nigeriano sono il PSG, oppure Arsenal o Chelsea in Premier League. Per ora nessuna di queste società ha mostrato un interesse deciso, ecco perché la pista che porta all’Arabia Saudita non può essere del tutto accantonata.

Anche l’acquisto di Romelu Lukaku, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, accelera in qualche modo l’uscita di Osimhen. Victor sa benissimo che l’arrivo di un attaccante dello spessore del belga chiude anche le porte alla sua clamorosa permanenza in azzurro. Al Napoli sarebbe chiuso e in attacco ci sono anche alternative di spessore come Raspadori e Simeone.

L’offerta proveniente dall’Arabia Saudita è davvero altissima, permetterebbe al Napoli di ammortizzare il costosissimo calciomercato condotto da De Laurentiis per accontentare le richieste di Antonio Conte, ma allo stesso tempo ricoprirebbe d’oro l’attaccante nigeriano, che andrebbe a confrontarsi in un campionato minore che è però in forte espansione. Gli ultimi giorni di calciomercato ci diranno quale sarà il futuro di Osimhen, ricordando che la finestra estiva di trasferimenti chiuderà comunque tra qualche giorno in Arabia Saudita.