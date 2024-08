Ultime notizie, Manna gelato: rifiutata l’offerta del Napoli

Arriva una risposta negativa per l’obiettivo di mercato del Napoli, brutte notizie per il direttore sportivo azzurro.

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a nascere: nella sfida al Maradona contro il Bologna si sono visti i primi dettami tecnici dell’allenatore salentino, che adesso attende gli ultimi rinforzi dal mercato per plasmare la sua squadra. Nell’esordio stagionale a Verona, gli azzurri non sono riusciti ad esprimere un’idea di gioco convincente e la dirigenza si è precipitata su alcuni profili che faranno al caso di Conte.

In queste ore è sbarcato in Italia Romelu Lukaku, che proverà a ripetere le grandi stagioni vissute nella sua prima esperienza all’Inter con Conte. Ma l’attaccante belga non basterà a risolvere le lacune della squadra e infatti non sarà l’unico colpo di quest’ultima settimana di mercato. Manna e i suoi collaboratori stanno cercando di chiudere l’affare McTominay, ma l’ex tecnico del Tottenham chiede anche un esterno. I nomi sulla lista dei dirigenti azzurri sono diversi, ma in giornata è stata avanzata un’offerta per un giocatore dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco, tuttavia, ha rifiutato la proposta.

Mercato Napoli, arriva il no dell’Eintracht per Ebimbe

Il Napoli vuole rafforzare la corsia destra e monitora diversi profili, ma in giornata è arrivata una proposta concerta per Eric Ebimbe del Francoforte. Si tratta di un esterno francese classe 2000, che ha un contratto in scadenza nel 2027 e una valutazione di mercato vicina ai 12 milioni. Nella scorsa stagione ha collezionato ben 44 presenze tra campionato, coppa nazionale e Conference League. Il giocatore, inoltre, ha contribuito con 10 gol e 5 assist.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Relevo, Matteo Moretto, sul proprio canale X, tuttavia, l’offerta del Napoli per il giocatore sarebbe stata rifiutata. Il club partenopeo avrebbe proposto un prestito gratuito con diritto di riscatto a 12 milioni, che può trasformasi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni (come ad esempio la qualificazione alla prossima Champions League, ndr). Il club tedesco non sembra essere intenzionato ad accettare un’offerta simile.

Una notizia che complica i piani di Manna, già impegnato su diversi fronti a poco più di 48 ore dalla chiusura del mercato. l’ex dirigente della Juventus farà di tutto per accontentare il proprio allenatore e per regalare le ultime gioie ai tifosi, che sperano di poter avere una rosa completa per affrontare al meglio la stagione. Ebimbe rimane un obiettivo e nelle prossime ore potrebbe arrivare un’altra offerta per il Francoforte. Seguiranno aggiornamenti, ma nella testa della dirigenza azzurra c’è l’idea di concreta di piazzare un colpo anche per la fascia destra.