Raspadori lascia il Napoli? A sorpresa sondaggio dell’ultim’ora in Serie A!

Ultimi giorni di calciomercato infuocati per il Napoli, a sorpresa dalla Serie A è arrivato un sondaggio per Giacomo Raspadori.

La fine del calciomercato si avvicina, il termine è fissato per venerdì 30 agosto a mezzanotte, ma in queste ore che ci separano dal gong arriveranno certamente tantissime sorprese. Il Napoli è certamente una delle formazioni più attive e proprio gli azzurri si candidano a essere protagonisti.

Ultim’ora Napoli, sondaggio dell’Atalanta per Raspadori

Tanti gli acquisti da dover terminare, altrettante però le cessioni. A tal proposito è arrivato un sondaggio per una possibile cessione inattesa. Come riportato dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, l’Atalanta ha fatto un sondaggio con il Napoli per Giacomo Raspadori.

I bergamaschi sono scatenati in queste ore, anche in virtù della cessione di Koopmeiners alla Juventus per 58 milioni di euro, ma senza dimenticare la posizione di Lookman che piace al PSG. I parigini hanno l’esigenza di sostituire Gonçalo Ramos, che si è infortunato e resterà ai box per almeno 3 mesi. Il nigeriano dell’Atalanta era l’attaccante prescelto per la sostituzione, ma al momento tutto è stato bloccato. Nelle ultime ore di calciomercato tutto potrebbe accadere.

A quel punto si comprenderebbe il motivo del sondaggio da parte dei nerazzurri per Raspadori, per il qualche comunque non è detto il Napoli apra alla cessione, visto che Conte lo apprezza sia per le sue qualità che per la sua duttilità tattica.