Napoli-Parma, novità per David Neres: la scelta di Conte

Il Napoli sabato sera giocherà contro il Parma allo stadio Diego Armando Maradona e occhio all’impiego di David Neres

La prova del Napoli contro il Bologna è stata decisamente più positiva rispetto a quella contro il Verona. E’ tornato l’entusiasmo, anche se i partenopei vogliono tenere i piedi per terra e non abbassare la guardia. In ogni caso, i tre gol segnati fanno ben sperare, anche perché si è vista la mano di Antonio Conte e s’iniziano a vedere i primi frutti del duro lavoro svolto in estate.

Sabato sera allo stadio Maradona arriverà il Parma, che viene da una vittoria straordinaria contro il Milan per 2-1, punteggio che poteva essere decisamente più largo. Fabio Pecchia è un ex, ha dato un bel gioco ai crociati che adesso vogliono togliersi ulteriori soddisfazioni. Non sarà semplice per il Napoli portare a casa i tre punti, dovrà stare attento alle interessanti manovre offensive degli avversari.

Probabilmente in panchina andranno anche Romelu Lukaku e Scott McTominay, attesi nelle prossime ore in Italia per le visite mediche. Domenica contro il Bologna ha fatto il suo esordio David Neres, che ha già fornito un assist per il gol di Simeone. L’argentino non segnava in Serie A da settembre 2023.

Napoli-Parma, la scelta di formazione su David Neres

L’edizione di oggi de ‘Il Mattino’ si è soffermata sulle scelte di formazione di Conte contro il Parma e sulla possibilità di David Neres di accumulare ulteriore minutaggio: “Dovrebbe rivedere nell’undici di base la stessa squadra scesa in campo contro il Bologna, con qualche piacevole alternativa in panchina e con un solo ballottaggio in attacco. Simeone insidia Raspadori nel ruolo di prima punta nel consueto 3-4-2-1 disegnato da Conte“.

“Occhio anche a Neres. Il brasiliano pare parta ancora dalla panchina, ma l’ottima prova di domenica – con tanto di assist proprio per Simeone – dovrebbe valergli un maggior minutaggio nella ripresa“. Insomma, non sembra ancora il momento di vedere David Neres tra i titolari, ma di sicuro potrà avere un minutaggio maggiore, molto dipenderà anche da come si metterà la partita.

Il Napoli vuole la seconda vittoria consecutiva e balzare a sei punti in classifica. Guardare alla sosta come un’occasione per riprendere fiato dopo un inizio complicato al Verona, ma oggi c’è fiducia. Con solo il campionato a disposizione e qualche partita di Coppa Italia, i partenopei possono fare cose importanti e dare fastidio in alto in classifica.