Napoli, è caccia a un nuovo esterno: poker di nomi sul tavolo

Il Napoli vuole prendere un altro esterno per rinforzare le fasce, sul tavolo ci sono ben quattro nomi: ecco chi sono

Il Napoli sta aspettando gli arrivi di Romelu Lukaku e Scott McTominay, per procedere con le visite mediche e successivamente con le firme sui contratti. Poi i due si aggregheranno alla squadra di Antonio Conte, che li aspetta a braccia aperte dopo le trattative lunghe ed estenuanti che più hanno caratterizzato questa sessione di mercato del club partenopeo.

Non è ancora chiaro se l’affare relativo a Billy Gilmour sia saltato. Questo perché il centrocampista scozzese, nemmeno convocato in Carabao Cup contro il Crawley Town, potrebbe rimanere al Brighton dopo l’infortunio di Matt O’Riley. L’ex Celtic è uscito dopo pochi minuti dall’esordio per un brutto intervento di Jay Williams e c’è tanta preoccupazione anche in casa Napoli per le sue condizioni.

Completare il tris di acquisti voluto da Conte avrebbe tutto un altro sapore, ma in caso contrario bisogna fare i conti con la malasorte che in questo caso sta condizionando la trattativa. Il giocatore, comunque, vuole giocare nel Napoli. Manna ci lavorerà nelle prossime ore per sbloccare l’affare e si è attivato anche per l’arrivo di un esterno di centrocampo.

Napoli, quattro esterni monitorati: la situazione

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, il Napoli sta monitorando quattro esterni per rinforzare la fascia destra. La prima scelta è Thierry Correia del Valencia, ma Baraja non ha intenzione di lasciarlo partire senza un sostituto. C’è anche Dedic del Salisburgo, che ha giocato da titolare contro la Dinamo Kiev e passato il turno in Champions League.

Nelle ultime ore si è parlato anche di Dina Bimbe dell’Eintracht Francoforte e di Jackson Tchatchoua del Verona. Si è parlato di diverse offerte del Napoli, soprattutto per Correia e Dedic. Ma l’affare con il Valencia è complicato, mentre ballerebbe una distanza di almeno 3-4 milioni con il Salisburgo per il bosniaco.

In un certo senso, le uscite degli esuberi rimasti in rosa possono aiutare a incassare qualcosina per poi essere reinvestito. Sul fronte cessioni non si muove nulla, almeno per il momento. Gaetano, Folorunsho e Mario Rui restano nella lista dei giocatori cedibili, ma al Napoli non sono arrivate offerte convincenti. E dunque, quello dell’esterno potrà essere il vero colpo dell’ultimo minuto, mancano pochissimi giorni alla fine del mercato e così si completerebbe in modo definitivo la rosa.