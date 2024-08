McTominay lascia Manchester: ecco la data precisa del suo arrivo a Napoli

Scott McTominay è pronto a dire addio al Manchester United dopo 22 anni al servizio dei Red Devils, decisiva la volontà del calciatore dettata dalla chiamata di Antonio Conte.

Il Napoli sta completando la rosa in questi ultimi giorni, oggi è stato il fatidico Lukaku day e i tifosi avranno altri giorni simili. I tifosi partenopei negli ultimi anni non sono stati abituati ad accogliere calciatori di questo calibro e quindi la situazione pare quasi inusuale. L’avvenuta di Antonio Conte non solo ha portato una ventata d’aria fresca ma è stato anche una chiave fondamentale per convincere dei calciatori ad accettare il progetto anche senza coppe.

Scott McTominay sarebbe dovuto arrivare oggi in Italia ma c’è stato un ritardo visto che Napoli e Manchester United dovevano completare alcuni aspetti burocratici. Tuttavia la trattativa è ben salda, si avvicina il traguardo e sta per iniziare l’avventura italiana del centrocampista scozzese classe 96′. Assieme a lui potrebbe arrivare anche un altro scozzese, suo connazionale.

McTominay domani sarà in Italia, le ultime

Scott McTominay è pronto per vestire la prestigiosa maglia azzurra, la trattativa ha da sempre avuto un solo esito e pare che tutte le compagini siano soddisfatte dell’andamento di quest’ultima. Il calciatore nell’ultima stagione ha siglato ben 10 reti, starà a lui il compito di sdoganare il tabu dei centrocampisti senza goal che maledice il Napoli da tempo. Dopo la cessione di Zielinski ai partenopei serve un calciatore capace nelle sue corde di provare anche il tiro da fuori, con ottimi risultati.

Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione di Scott McTominay. L’esperto di mercato ha parlato anche del suo imminente arrivo in Italia. L’arrivo di McTominay in Italia tarderà solamente di una giornata, arriverà domani. Un sospiro di sollievo per i tifosi azzurri che dopo la trattativa per Marco Brescianini si sono aggrappati alla possibilità di prendere un calciatore di un livello superiore e non avrebbero voluto perderla.

I club stanno infatti ancora sistemando i documenti, quindi lo scozzese arriverà direttamente giovedì 29 in Italia, a Napoli per fare tutto l’iter lì e velocizzare il suo tesseramento come nuovo giocatore della squadra di Antonio Conte. Scott McTominay sta già ricevendo una miriade di messaggi d’addio commoventi da parte dei suoi ex tifosi dello United, lo scozzese ha passato tutta la carriera a Manchester con i Red Devils e questo per lui è un cambiamento significativo.