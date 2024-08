McTominay a Napoli: nuovo retroscena sul suo arrivo

Nuovo retroscena sull’arrivo di Scott McTominay a Napoli: ecco a che ora sbarcherà all’aeroporto di Capodichino

Sono ore piuttosto frenetiche a Napoli. Sono ore caldissime per il calciomercato azzurro, che sul gong della sessione estiva, sta completando tutti gli affari per rendere competitiva la rosa di Antonio Conte.

Dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, cresce l’attesa per il nuovo centrocampista: Scott McTominay. La bandiera del Manchester United, cresciuto da sempre nel club dei Red Devils da quando aveva 5 anni fino ad oggi, diventerà un nuovo elemento della rosa di mister Conte a partire dalle prossime ore.

Diversamente dalle abitudini, Scott McTominay non si recherà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart. Infatti, stando alle ultime informazioni raccolte, il centrocampista arriverà dalla Gran Bretagna con un volo diretto su Napoli, all’aeroporto di Capodichino, verso le ore 11:30 di giovedì 29 agosto. Ci sarà chiaramente tanta gente ad accogliere il neo-acquisto azzurro, che successivamente raggiungerà l’albergo di Corso Vittorio Emanuele, come Romelu Lukaku.

Il campione scozzese firmerà il contratto al Grand Hotel Parker’s e sarà annunciato dalla società, per poi raggiungere Castel Volturno e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Sabato 31 agosto c’è una partita da vincere al Maradona: il Napoli affronterà il Parma di Pecchia.