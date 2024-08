Futuro Osimhen, spunta il piano del club: contatti in corso, le ultime sulla cessione

Il futuro del giocatore del Napoli Victor Osimhen è più in bilico che mai. Le prossime ore potrebbero portare alla clamorosa cessione.

Mancano meno di tre giorni alla chiusura del mercato e tiene banco in casa Napoli il futuro di Victor Osimhen. Il club azzurro ha già sostituito il giocatore con Romelu Lukaku, il belga arriverà nelle prossime ore e in questi minuti stanno arrivando importanti aggiornamenti sul futuro del giocatore nigeriano.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha dato importanti novità con il Chelsea pronto a fare sul serio per provare a chiudere questa estenuante trattativa. Di Marzio ha chiarito: “Sapremo a breve se Victor dovesse andare al Chelsea, la trattativa è in corso. Il club ha presentato un’offerta a Roberto Calenda, agente del giocatore e bisogna trovare un’intesa economica sull’ingaggio”.

Chelsea-Osimhen, ecco il piano del club inglese

Il club inglese ha un piano ben preciso e solo in caso di ok del calciatore sarebbe pronto a piazzare l’affondo con il Napoli. Gli azzurri hanno trovato un accordo con l’Al Ahly per circa 70 milioni di euro e il Chelsea potrebbe valutare se fare un’offerta simile, ma solo dopo l’ok di Osimhen per il trasferimento.

Di Marzio conclude: “In queste ore c’è un filo diretto e la trattativa è più viva che mai, il Chelsea ha presentato un’offerta ufficiale al giocatore e solo in caso di ok comincerà la trattativa con il Napoli. Si deve quindi trovare un’intesa tra tutte e tre le parti in causa”.