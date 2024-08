Ultim’ora Osimhen, il PSG torna alla carica: appena presentata un’offerta al Napoli!

Ore caldissime per il calciomercato del Napoli e per il futuro di Victor Osimhen, il PSG ha appena presentato un’offerta: cifre e dettagli.

Giorni roventi per i club italiani e non solo a causa del caldo. A incidere particolarmente sulle temperature è il calciomercato, arrivato ormai agli sgoccioli. Tra le società più attive c’è sicuramente il Napoli, impegnato sia in trattative in entrata ma anche, e soprattutto, in uscita.

Il nome che sta scaldando più di tutti è ovviamente quello di Victor Osimhen, il quale ha di fatto bloccato tante operazioni degli azzurri. La sua volontà è ormai nota: vuole andare via dal Napoli ma non è interessato al trasferimento in Arabia Saudita. L’Al-Ahli era stato l’unico club ad aver realmente tentato un approccio, presentando a De Laurentiis un’offerta da circa 70 milioni di euro che il presidente aveva accettato. Tutto è poi saltato – almeno per ora – perché Osimhen attende offerte dall’Europa, così come ribadito dallo stesso agente del calciatore.

Calciomercato Napoli, il PSG torna alla carica e presenta un’offerta per Osimhen

La possibile svolta potrebbe anche essere arrivata. Stando a quanto riferito poco fa dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il PSG sarebbe tornato alla carica per l’acquisto di Victor Osimhen. La proposta fatta al Napoli si aggirerebbe attorno ai 50-60 milioni di euro. Un’offerta decisamente più bassa di quella arrivata dall’Arabia Saudita, ma ovviamente il termine della sessione estiva si avvicina e ognuno prova a fare l’affare più conveniente. Adesso tocca a De Laurentiis dare una risposta al PSG e decidere se accettare o meno la proposta.

Va ricordato che i parigini hanno perso per almeno tre mesi Gonçalo Ramos per infortunio. Dunque il tecnico Luis Enrique si ritrova con il solo Kolo Muani come punta di ruolo, a meno di dover adattare altri calciatori nel ruolo di “falso nueve”, tipo Asensio. Chiaro che il PSG proverà a effettuare un acquisto in queste ultime ore di calciomercato per colmare la lacuna in attacco.

Controcorrente, invece, il giornalista Fabrizio Romano che sul suo profilo X ha smentito la proposta del PSG per Osimhen, aggiungendo che al momento l’attaccante nigeriano non rientra nei piani del club campione di Francia. Se così dovesse essere, per Osimhen le strade per cambiare squadra in Europa si ridurrebbero ulteriormente, con la Premier League unica possibilità rimasta: Arsenal e Chelsea sono gli unici club alla ricerca di una punta di livello, ma al momento non c’è stata nessuna reale mossa per provare ad acquistarlo dal Napoli.