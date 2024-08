Partite e calendari del settore giovanile Napoli: stagione 2024

La stagione 2024/2025 dei campionati giovanili inizia a settembre. L’Under 17 Serie A e B inizia il 1° settembre. L’Under 18 Professionisti inizia una settimana dopo, l’8 settembre.

L’Under 16 e l’Under 15 Serie A e B iniziano il 15 settembre. L’Under 17 e l’Under 15 Serie C iniziano nello stesso giorno. L’Under 16 Serie C inizia il 29 settembre.

partite calendario settore giovanile Napoli 2024: Panoramica dei campionati giovanili

Il settore giovanile del Napoli è pronto per una nuova stagione nel 2024. Le squadre giocheranno in vari campionati giovanili organizzati dalla FIGC. Questo offrirà agli appassionati molti match e sfide interessanti.

Categorie coinvolte

Le squadre del settore giovanile calcio Napoli parteciperanno a diverse categorie:

Primavera : La squadra Primavera del Napoli giocherà nel campionato 2 di categoria. Confronti con le migliori squadre del paese.

: La squadra Primavera del Napoli giocherà nel campionato 2 di categoria. Confronti con le migliori squadre del paese. Under 17 : La selezione Under 17 del Napoli parteciperà ai campionati di Serie A e B. Mostrerà il talento dei giovani calciatori del vivaio .

: La selezione Under 17 del parteciperà ai campionati di Serie A e B. Mostrerà il talento dei giovani calciatori del . Under 15: La formazione Under 15 del Napoli giocherà nei campionati nazionali. Offrirà ai tifosi una visione completa delle giovanili Napoli e del loro sviluppo.

Le squadre del settore giovanile Napoli avranno un calendario pieno di partite a settembre 2024. Questo assicurerà uno spettacolo di alto livello per i fan del calcio.

Categoria Dettagli Primavera Campionato 2 di categoria Under 17 Campionato nazionale Serie A e B Under 15 Campionati nazionali

Il settore giovanile calcio Napoli lavora con impegno e dedizione. Così, i tifosi possono seguire lo sviluppo dei giovani talenti. Questi rappresentano il futuro del Napoli.

I campionati giovanili 2024/2025 del Napoli iniziano a settembre. L’Under 17 Serie A e B parte il 1° settembre. L’Under 18 Professionisti inizia l’8 settembre.

Le categorie Under 16, Under 15 Serie A e B, Under 17 e Under 15 Serie C iniziano il 15 settembre. L’Under 16 Serie C inizia il 29 settembre.

Le iscrizioni per il settore giovanile calcio Napoli sono aperte fino al 19 luglio alle 16. Bisogna inviare la documentazione entro la data prestabilita.

I costi di iscrizione ai campionati 2024-2025 cambiano a seconda della categoria. Per l’Eccellenza e Promozione, i costi sono 3.100 e 2.600 euro. Per il campionato di Terza Categoria, costa 1.050 euro.

Sono stati fissati limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età. Questo aiuta a mantenere le squadre giuste nelle varie categorie giovanili del Napoli.

“L’inizio dei campionati e della Coppa Italia è previsto per settembre 2024. Offre ai nostri giovani talenti l’opportunità di brillare. Così, contribuiranno al successo del Napoli Under 17, Napoli Under 15 e delle altre squadre del nostro settore giovanile.”

Il settore giovanile del Napoli si prepara per una nuova stagione 2024/2025. Le sue squadre parteciperanno a vari campionati giovanili organizzati dalla FIGC. Questo articolo ha dato tutte le informazioni per i tifosi azzurri.

I campionati del Napoli includono categorie come i Piccoli Amici e le squadre Under 17 e Under 19. Ogni squadra affronterà sfide nei tornei come il Campionato Territoriale e la Champions League. L’obiettivo è mostrare le proprie abilità e crescere.

Il settore giovanile del Napoli si concentra sulla crescita dei talenti. Offre un ambiente stimolante per raggiungere gli obiettivi. I tifosi possono aspettarsi emozioni e grandi risultati dalla stagione 2024/2025.