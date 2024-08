Boom Napoli, De Laurentiis scatenato: altro colpo per Conte

Dopo la vittoria del suo Napoli contro il Bologna, Aurelio De Laurentiis è pronto a regalare ad Antonio Conte un altro colpo di calciomercato.

Dopo aver vinto contro il Bologna per 3-0, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è sicuramente più fiducioso sul prosieguo della stagione. Lo stesso tecnico pugliese, infatti, ha ammesso che contro la squadra di Vincenzo Italiano si è visto un gruppo unito e voglioso di portare a casa i primi tre punti del campionato.

Archiviato il match contro il Bologna, il Napoli deve affrontare un’altra squadra dell’Emilia Romagna: il Parma dell’ex azzurro Fabio Pecchia. Tuttavia, a tenere banco in queste ore in casa partenopea non è la sfida contro gli emiliani ma il calciomercato. Proprio in queste ultime ore, di fatto, ci sono delle grosse novità di calciomercato.

Calciomercato Napoli, occhi su Ebimbe dell’Eintracht Francoforte: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli ha messo nel proprio mirino anche Junior Dina Ebimbe dell’Eintracht Francoforte. Il classe 2000, dunque, è stato individuato da Giovanni Manna come possibile rinforzo per rafforzare la corsia destra della squadra agli ordini di Antonio Conte.

Tuttavia, sempre come affermato da ‘Sky Sport’, l’operazione per portare Ebimbe è molto complicata. L’Eintracht Francoforte, infatti, non sembrerebbe intenzionato a cedere il francese, vista la sua importanza per il tecnico Dino Toppmoller. Basti pensare che il classe 2000 ai 10 gol segnati nelle 44 partite giocate l’anno scorso con il club tedesco.