Sono qui per te – Testo e video del coro dei tifosi del Napoli

Questo inno unisce i tifosi in un coro potente. Si sente in tutto lo stadio Maradona.

Storia e significato del coro “Sono qui per te”

Il coro “Sono qui per te” è diventato un simbolo dell’entusiasmo dei tifosi del Napoli nella stagione 2016-2017. Nonostante non hanno vinto lo scudetto, hanno espresso il loro amore per la squadra. Questo canto è nato dalla passione dei tifosi partenopei.

Il testo del coro Napoli “Sono qui per te” parla di una fede che va oltre i risultati. Unisce i tifosi Napoli in un inno che riempie lo stadio Maradona (allora San Paolo). Questo inno crea un senso di appartenenza e comunità.

Il coro è diventato il simbolo della tifoseria Napoli. I tifosi si uniscono alla squadra in ogni momento, celebrando le vittorie e sostenendo la squadra anche nelle sconfitte. È un inno all’amore incondizionato che unisce generazioni di tifosi del Napoli.

Il testo del coro “Sono qui per te”

Il coro dei tifosi Napoli, “Sono qui per te“, esprime amore incondizionato. Riflette la passione della tifoseria partenopea per la loro squadra. Il Coro Napoli Sono qui per te è semplice ma trasmette l’intensità del legame tra i tifosi Napoli e l’Azzurra.

Le parole del coro sono: “Per te, sono qui per te, sono qui per te, sono qui per te. Io della maglia azzurra so innammorato… Non me lo so spiegare perchè batte forte il mio corazon, sarà perchè ti amo mio grande amor.” Queste frasi mostrano l’amore sincero e profondo dei tifosi, che va oltre i risultati.

Il Coro Napoli Sono qui per te Testo celebra il legame tra la tifoseria Napoli e la squadra. Questo sentimento è più di un semplice tifo. È un’identità dei supporter partenopei. La passione incondizionata è il cuore della tifoseria Napoli, che accompagna la squadra in ogni momento.

Video del coro “Sono qui per te” allo stadio Maradona

Lo Stadio Diego Armando Maradona era freddo durante la partita di Coppa Italia tra Napoli e Udinese. Ma la Curva B ha cantato con passione. Il coro “Coro Napoli Sono qui per te” è stato uno dei più emozionanti.

I tifosi Napoli hanno cantato con dedizione, creando un’atmosfera elettrica. Gli oltre 60.000 spettatori hanno fatto tremare lo stadio. Questo mostra quanto gli tifosi Napoli amano la loro squadra.

Questo coro è un simbolo della tifoseria Napoli. Oltre 13.000 tifosi sono andati a Udine per sostenere la squadra. Mostra quanto sia forte la passione dei tifosi Napoli.

Queste parole dalla Curva B mostrano lo spirito della tifoseria Napoli. Il Coro Napoli Sono qui per terisuona ovunque, alimentando l’entusiasmo dei tifosi Napoli.

La passione dei supporter partenopei è un punto forte della squadra. La vittoria dello Scudetto ha portato gioia e orgoglio. La tifoseria Napoli è pronta a celebrare con responsabilità e determinazione.

