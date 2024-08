Osimhen blocca ancora il Napoli, altro che Arabia Saudita: la notizia sulla prossima squadra

Il futuro di Victor Osimhen tiene ancora bloccato il calciomercato del Napoli, in bilico il trasferimento in Arabia Saudita: le ultime.

Dopo il bel successo per 3-0 contro il Bologna, in casa Napoli è tornato il sereno. La vittoria ha portato via i mugugni e le perplessità che il K.O. di Verona aveva suscitato nell’ambiente e ora si può guardare al futuro con un certo ottimismo. Il tutto però va completato con gli ultimi colpi di questa sessione estiva di calciomercato.

La questione attaccante è prioritaria. Con il Chelsea è stato trovato l’accordo per l’acquisto di Romelu Lukaku, con il quale si stanno mettendo a posto gli ultimi problemi contrattuali. Ovviamente l’arrivo del belga chiama in causa anche la possibile cessione di Victor Osimhen, per il quale è arrivata un’offerta dal club arabo dell’Al-Ahli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come il nigeriano abbia rifiutato il trasferimento perché non convinto della destinazione. Ecco quanto evidenziato:

“Victor Osimhen ha rifiutato il trasferimento in Saudi League. Per il momento è andata così: il Napoli ha ricevuto un’offerta per il cartellino di Osi dall’Al-Ahli, uno dei club del Pif, Public Investment Fund, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, compresa tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma Osi ha ringraziato e declinato. In attesa che si sblocchi qualcosa in Europa, e più nella fattispecie a Parigi: il giocatore ha da tempo l’accordo con il Psg, rintanato però da luglio in un silenzio che è un po’ strategia e un po’ rigidità.

Un mutismo divenuto assordante dopo che De Laurentiis ha rifiutato la maxi proposta da 210 milioni di euro per il pacchetto completo comprensivo di Victor e dell’incedibile Kvaratskhelia e soprattutto ha legittimamente stigmatizzato in pubblico il blitz provato dai francesi direttamente con Kvara – sotto contratto con il club azzurro fino al 2027 -, offrendogli un contratto da capogiro da 11 milioni a stagione. Per altro nel bel mezzo della trattativa di rinnovo con ADL. Osimhen, insomma, attende ancora l’Europa, più che altro la Francia: un potenziale traguardo che potrà essere percorribile fino a venerdì, giorno del gong del mercato. Piazza affari d’Arabia, invece, chiuderà il 6 settembre: c’è un po’ di tempo in più, eventualmente. Si vedrà”.