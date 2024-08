Non giocherà ancora per Conte: tutto pronto per il trasferimento in Arabia

Nelle ultime ore i rumors su una telefonata ad Antonio Conte, poi la trattativa avviata tra club: manca poco al trasferimento in Arabia

Ultima settimana di calciomercato frenetica per allenatori e dirigenti. Il Napoli è protagonista assoluto di questa sessione estiva e sono attesi almeno altri tre colpi nelle prossime ore. Innanzitutto, cresce l’attesa per Romelu Lukaku, che prenderà il posto di Victor Osimhen.

Oltre al centravanti, Giovanni Manna sta limando gli ultimi dettagli per l’acquisto della coppia di scozzesi dalla Premier League. Billy Gilmour, arriverà dal Brighton e sarà il vice-Lobotka; Scott McTominay, esperto e bandiera del Manchester United, sarà il vice-Anguissa.

In queste ore si è parlato anche di un acquisto per la difesa, con addirittura un retroscena raccontato dal giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri sulla telefonata di Milan Skriniar ad Antonio Conte. I due si sono incontrati all’Inter e hanno vinto uno Scudetto assieme. La “reunion” è apparsa immediatamente difficile per via dei costi dell’ingaggio dello slovacco. Intanto, l’ex nerazzurro sarebbe pronto ad accettare il trasferimento in Arabia Saudita: giocherà nella squadra di Cristiano Ronaldo.

Accostato al Napoli, pressing arabo su Skriniar

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano tramite i propri canali ufficiali, il PSG avrebbe già trovato l’accordo per la cessione di Milan Skriniar al Al-Nassr. Ora la palla passa al difensore, che dovrà decidere se accettare la proposta araba o proseguire altrove, magari sempre in Europa.

Skriniar è finito ai margini del progetto parigino. Luis Enrique vorrebbe puntare sugli altri giocatori già a disposizione e su nuovi elementi, magari più giovani. Infatti, Romano informa che se l’ex Inter accettasse il trasferimento in Arabia, il PSG andrebbe subito ad arricchire la rosa con un difensore centrale più giovane.

Dunque, niente Napoli per lo slovacco, che però percepisce un ingaggio da vero top player: circa 9 milioni di euro a stagione. Per ritornare in Serie A avrebbe dovuto abbassare di molto il suo stipendio, specialmente se avesse voluto riunirsi nuovamente con Antonio Conte. Negli anni trascorsi all’Inter è stato uno dei leader del gruppo, tanto da guadagnarsi la fascia da capitano. Poi la separazione con il club milanese è avvenuta in maniera brusca, non senza risentimenti. Ora la possibilità di giocare il campionato arabo al Al-Nassr, dove troverà tra gli altri CR7, Brozovic, Mane e Laporte. La Saudi League, come ormai da qualche anno a questa parte, continua a fare spesa dai migliori club d’Europa.