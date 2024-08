Pazzesco Napoli: “Telefonata a Conte”, affarone da non credere: si offre a sorpresa?

Ultimi giorni di calciomercato e possibile sorpresa per il Napoli, un calciatore ha telefonato ad Antonio Conte, possibile affare in vista.

Torna a respirare il Napoli di Antonio Conte, tutto merito della bella vittoria ai danni del Bologna per 3-0 al Maradona. I partenopei hanno così riscattato il pessimo avvio in campionato contro il Verona e adesso guardano al futuro con ritrovato ottimismo. Vanno però completate le operazioni di calciomercato lasciate in bilico, in modo da dare all’allenatore azzurro una squadra competitiva per l’alta classifica in Serie A.

Alcune affari sono in dirittura d’arrivo: Romelu Lukaku dal Chelsea e Scott McTominay dal Manchester United, ad esempio, sono i due calciatori che appaiono più vicini al trasferimento in azzurro, al netto degli ultimi dettagli ancora da sistemare. Stesso discorso per Billy Gilmour del Brighton, con il quale va però ancora trovato l’accordo economico con il club. Una volta completati questi affari considerati prioritari, il Napoli potrà valutare con serenità eventuali opportunità che il mercato offre.

Affare a sorpresa per il Napoli, Skriniar telefona a Conte

Una su tutte è quelle che riguarda il possibile acquisto di un nuovo difensore: Milan Skriniar. Il centrale del PSG è finito ai margini della squadra ed è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. Ciò vuol dire che lo slovacco è sul mercato e in cerca di una nuova squadra. La vera notizia, però, è quella lanciata dal giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, che sul suo profilo X lancia una vera e propria bomba. Pare, infatti, che Skriniar abbia fatto una telefonata ad Antonio Conte.

La notizia da ovviamente pensare al fatto che il difensore, allenato da Conte già ai tempi dell’Inter, si sia offerto agli azzurri o comunque abbia potuto dare una disponibilità di sorta al trasferimento al Napoli. L’affare, comunque, sarebbe alquanto complicato. Anzitutto, senza la cessione a peso d’oro di Osimhen, De Laurentiis non potrebbe bussare alla porta del PSG offrendo soldi, ma soltanto un prestito e senza obbligo di riscatto. Il nodo più complicato da sciogliere, però, è quello relativo all’ingaggio di Skriniar: al PSG percepisce circa 9 milioni di euro all’anno. Decisamente troppi per le casse del Napoli.

Dunque i parigini, per favorire l’affare, dovrebbero non solo prestare pressoché a gratis il difensore, ma dovrebbero anche contribuire in maniera sostanziosa al pagamento dello stipendio. Per tutti questi motivi il trasferimento appare davvero complesso. Eppure il calciomercato ha spesso regalato sorprese ed è certo che, fino a mezzanotte di venerdì 30 agosto, il Napoli in particolare farà ancora parlare di sé.