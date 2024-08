Mercato Napoli, è corsa a due per il centrocampista: si può chiudere in 48 ore

È corsa a due per il centrocampista: entro 48 ore può concludersi la trattativa con il Napoli, le ultime di mercato

Ancora pochi giorni e la finestra estiva di calciomercato terminerà. Antonio Conte ha sottolineato come sia “maledetto” questo periodo, poiché è costretto ad allenare giocatori che potrebbero improvvisamente lasciare il club. Da un giorno all’altro.

Il Napoli deve ancora completare alcune operazioni, sia in entrata che in uscita. La piazza attende con ansia l’arrivo di Romelu Lukaku, ma anche gli innesti a centrocampo come Billy Gilmour e Scott McTominay. Tre nuovi acquisti che potrebbero essere lanciati già dalla prossima al Maradona contro il Parma. E proprio in vista della terza giornata di campionato, ci saranno altri elementi che invece lasceranno il club nei prossimi giorni, come Michael Folorunsho.

Il caso scoppiato con l’ex centrocampista del Verona è abbastanza singolare. Dopo qualche giorno dal rinnovo, Folorunsho sembrava ad un passo dalla cessione all’Atalanta. Successivamente la trattativa è saltata, ma da quel momento è stato messo ai margini della rosa. Ora sono due le società pronte ad investire sul ragazzo.

Napoli, Folorunsho seguito da Lazio e Bologna: la situazione

Stando a quanto riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando, il destino di Folorunsho è chiaramente lontano dai colori azzurri. Sul centrocampista ventiseienne c’è sempre la Lazio, che spera di chiudere l’operazione entro 24-48 ore. Ma in questi giorni si è inserito anche il Bologna, sconfitto al Maradona per 3-0 proprio dalla banda di Conte.

La formazione di Italiano spera di superare la concorrenza, ma a pesare potrebbe essere anche il passato del calciatore. Non è un mistero che Michael apprezzi particolarmente i colori biancocelesti, poiché cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Oltretutto, in queste prime due giornate, si è potuto constatare che il centrocampo di Baroni dev’essere rinforzato con giocatori di qualità. E Folorunsho potrebbe essere la pedina giusta.