Folorunsho, un club di Serie A tenta l’acquisto: cessione possibile ad una sola condizione

Il Napoli continua ad occuparsi del mercato in uscita. L’azzurro vicino alla cessione è Michael Folorunsho, il quale piace ad un noto club.

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, ma in casa Napoli si continua a lavora ininterrottamente sulle entrate e sulle uscite. L’obiettivo della dirigenza è soddisfare le richieste di Antonio Conte, il quale ha le idee molto chiare per quel che riguarda la sua squadra. Infatti, il tecnico ha individuato alcuni calciatori che non rientrano nel progetto e che quindi potrebbero approdare volentieri altrove. I nomi sono diversi, alcuni hanno già lasciato la piazza mentre altri sono a caccia di una cessione “last minute”.

Tra questi, c’è senza alcun dubbio Michael Folorunsho. Quest’ultimo, ha indossato la maglia dell’Hellas Verona nell’ultima stagione, conquistando l’interesse di tante big a suon di ottime prestazioni. Il Napoli è sempre stato proprietario del cartellino, motivo per il quale al rientro del prestito si è pensato che il giocatore potesse avere un ruolo cruciale nel “nuovo” assetto. Tutto ciò ha poi accompagnato il rinnovo contrattuale, ma proprio da quel momento son nati numerosi problemi. Infatti, dopo il prolungamento, il centrocampista è stato rapidamente messo sul mercato e quindi “costretto” a cercarsi una nuova sistemazione.

Folorunsho, il Napoli lavora alla cessione: le ultime

Sono giorni caldissimi in casa Napoli per quel che riguarda il mercato. Le attenzioni della dirigenza sono focalizzate sui colpi in entrata, ma al tempo stesso anche le uscite continuano ad essere cruciali. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il futuro di Michael Folorunsho continua ad essere in bilico. Il calciatore è finito nel mirino della Lazio, ma al momento l’obiettivo è quello di ingaggiare il calciatore in prestito senza alcun obbligo per il riscatto. Tale formula non entusiasma Aurelio De Laurentiis, il quale non cederà il centrocampista se non è a titolo definitivo.

Il calciatore di proprietà del Napoli resta in attesa di scoprire il proprio futuro. Intanto, la fine del mercato si avvicina con quest’ultima che è prevista per il prossimo 30 agosto alle ore 24. Prima di quel momento, Michael Folorunsho dovrà scoprire la propria sistemazione per provare quantomeno a disputare una stagione da protagonista. Oltre a ciò, bisognerà capire anche la volontà della Lazio che potrebbe decidere di investire una cifra importante sul centrocampista.