Mercato Napoli, accordo trovato con Osimhen: ma c’è un problema

L’attaccante nigeriano è pronto a dire addio, ma c’è un problema che impedisce di procedere con la cessione.

La prima vittoria ufficiale di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha risollevato gli animi in casa Napoli, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Dopo la brutta sconfitta a Verona, i tre punti conquistati ai danni del Bologna non possono risolvere tutti i problemi di una squadra che deve ancora trovare la giusta quadra.

L’ex tecnico di Inter e Juventus è l’uomo giusto per mettere a posto le cose, ma avrà bisogno delle persone giuste al suo fianco e di calciatori pronti a dare tutto in campo.

Negli ultimi giorni di mercato arriveranno i tasselli mancanti di questo nuovo Napoli, ma la dirigenza azzurra spera di piazzare anche un colpo importante in uscita. Victor Osimhen è sulla lista dei partenti ormai da diverse settimane e si continua a cercare una squadra capace di fare l’offerta giusta al club di Aurelio De Laurentis.

Il giocatore ha una clausola da 130 milioni, ma a questa cifra non si è avvicinato nessuno. L’attaccante avrebbe già un accordo con un’altra società, tuttavia, non esiste ancora una trattativa col Napoli.

Osimhen verso il PSG, ma manca l’offerta al Napoli

Negli ultimi giorni si era fatto avanti con una certa insistenza l’Al-Ahli, che però non si è spinta oltre i 65 milioni, cifra ritenuta troppo bassa dal Napoli. Il club arabo non è una meta gradita per Victor Osimhen, che preferirebbe restare in Europa e che avrebbe già un accordo col Paris Saint Germain.

Come riportato da Fabrizio Romano su CaughtOffside, il giocatore sarebbe già d’accordo con il club francese. Tuttavia, il PSG non avrebbe ancora avanzato un’offerta ufficiale a club campano: “Il PSG non ha ancora fatto un’offerta al Napoli, ma ha trovato un accordo con Osimhen. Il Chelsea? Sicuramente ci proverà negli ultimi giorni di mercato“.

A pochi giorni dalla chiusura di questa finestra di mercato, dunque, non c’è ancora un’offerta che possa convincere il Napoli a cedere Osimhen. Sull’attaccante, però, ci sono diversi club importanti con i quali ADL potrebbe trovare l’intesa giusta. Sullo sfondo resta Romelu Lukaku, l’attaccante che farebbe felice mister Conte e che oramai è un passo dal ritorno in Italia.

Il Napoli è certo di chiudere l’operazione, ma ha fretta di cedere Osimhen per evitare di tenere uno dei migliori attaccanti in Europa fuori dal gruppo squadra. Seguiranno aggiornamenti, ma al momento la situazione resta particolarmente complicata.