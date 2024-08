Napoli senza freni, fissate visite mediche per 3 acquisti: l’annuncio infiamma i tifosi

Napoli senza freni in questi ultimi giorni di calciomercato: Manna completa tre acquisti, fissate già le visite mediche a Roma

Nel rush finale di calciomercato, il Napoli prova a non farsi trovare impreparato e sta cercando di chiudere tutti gli obiettivi prefissati. Mentre per Romelu Lukaku la società sta preparando già la stesura del contratto, per altri due calciatori c’è da limare qualche ultimo dettaglio. E nel frattempo sarebbero state già prenotate le visite mediche.

Giovanni Manna è stato in Inghilterra in questi giorni per completare l’acquisto dell’attaccante e dei due centrocampisti. I nomi sono ormai noti: Scott McTominay del Manchester United e Billy Gilmour del Brighton. Peraltro entrambi presenti nella sfida di ieri, vinta dalla formazione biancoazzurra.

Stando alle ultime, il Napoli sta per chiudere l’affare Gilmour. Un’operazione di circa 15 milioni di euro. A questo va aggiunto il secondo colpo, che va praticamente a sostituire quello mancato di Brescianini. Infatti, va ricordato che gli azzurri avevano praticamente completato l’acquisto dell’ex Frosinone, ma al momento delle visite mediche saltarono gli accordi. E così, la società ha voluto puntare su un giocatore più esperto come Scott McTominay, in uscita dallo United.

Napoli, McTominay in arrivo mercoledì: l’annuncio di Sportitalia

Ultime ore di fuoco per la società partenopea, che sta ultimando i due colpi previsti a centrocampo. Stando a quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, il Napoli avrebbe già fissato le visite mediche per i tre prossimi nuovi acquisti: da lunedì a mercoledì ci sarà il via vai a Villa Stuart.

“Stretta finale anche per McTominay – scrive il giornalista sul suo profilo Instagram – trattativa in fase avanzata. Si discute sui diritti di immagine…prenotate visite mediche a Villa Stuart mercoledì, ma possibile anticipo a martedì. Oggi si chiude per Gilmour e visite pronte per domani (lunedì ndr), martedì toccherà a Lukaku”.

Insomma, al termine di questa giornata di campionato, Antonio Conte potrà contare su altri rinforzi, che andranno a migliorare il centrocampo e l’attacco azzurro. McTominay si giocherà il posto con Anguissa per tutta la stagione; giocatore esperto, dotato di buon tempismo su palle alte e di un buon tiro dalla distanza. Scozzese come Gilmour, che invece sarà il vice-Lobotka.

Nel frattempo, la settimana prossima sarà importante anche sul fronte delle uscite. Il club partenopeo ha ancora tre giocatori “tagliati”, praticamente inutilizzabili, per ragioni di mercato: Folorunsho, Mario Rui e Osimhen. Su quest’ultimo è ancora aperta la finestra araba, con il calciomercato della Saudi League che terminerà il 6 ottobre.