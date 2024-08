Mercato Napoli, si chiude l’affare con il club di Serie A: “Firme nelle prossime ore”

È in chiusura l’affare con il club di Serie A: il Napoli è pronto a passare all’iter burocratico per depositare i contratti nei prossimi giorni, quando manca poco per la fine del mercato.

Manca sempre meno al termine della sessione estiva di calciomercato e le operazioni del Napoli sono sempre più nel vivo: il direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna, è al lavoro per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico leccese è pronto ad accogliere il tanto desiderato Romelu Lukaku, senza dimenticare il possibile doppio colpo a centrocampo (Gilmour e McTominay, ndr) che sta prendendo sempre più forma in queste ore.

Non solo il mercato in entrata, ma anche quello in uscite: molteplici sono gli affari ormai in dirittura: basti pensare a Walid Cheddira che sarà disponibile per il match contro il Bologna di questa sera ma che nelle prossime ore partirà alla volta della Spagna (ad attenderlo è l’Espanyol, ndr). Nelle prossime ore, inoltre, si concretizzerà anche l’uscita di Alessio Zerbin: secondo quanto svelato dal giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, è tutto pronto per le firme sui contratti, con l’ex Frosinone che fa il suo ritorno in Brianza, in maglia Monza.

Notizie mercato Napoli, ci siamo per Zerbin al Monza: i dettagli

Alessio Zerbin nelle prossime ore dovrebbe lasciare il Napoli: ad attenderlo è il Monza, con il club brianzolo pronto a riaccoglierlo dopo il prestito degli scorsi mesi.

Di seguito, quanto svelato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X (ex Twitter, ndr):

“Affare fatto e confermato! Alessio Zerbin torna a Monza dal Napoli in prestito. Firma prevista per domani”.

Tutto pronto, dunque, per il ritorno di Alessio Zerbin al Monza: questa è la decisione da parte del club azzurro, che sicuramente avrà seguito le indicazioni da parte di Antonio Conte in seguito ai due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, dove Zerbin è stato tra quelli più tenuti d’occhio, in quanto calciatore in bilico.

L’ex Frosinone, insieme a Cheddira, dovrebbero essere le prossime due uscite per il Napoli che, questa volta, intende accelerare anche per quanto riguarda il mercato in entrata, con un nome su tutti (Romelu Lukaku) che sta già scaldando l’intera piazza. Occhi, ora, puntati esclusivamente al campo e al Bologna di Vincenzo Italiano, con cui è doveroso dare una risposta importante in seguito alla brutta sconfitta contro l’Hellas Verona.