McTominay – Napoli, l’ultim’ora di Fabrizio Romano fa sognare i tifosi: avete saputo? – IL POST

Scott McTominay è la grande suggestione di calciomercato in questi ultimi giorni di calciomercato: arriva l’ultim’ora di Fabrizio Romano sull’affare con il Napoli.

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio in questa ultima settimana scarsa di calciomercato estivo: nei giorni scorsi la missione in Inghilterra di Giovanni Manna è servita a sbloccare l’affare Romelu Lukaku con il Chelsea ma non solo. In queste ore è avanzata con prepotenza la pista Scott McTominay, calciatore che è in cima alle preferenze di Antonio Conte, che a quanto pare sarà accontentato su larga parte delle sue richieste iniziali.

Per quanto riguarda il centrocampista scozzese, arriva l’ultim’ora da parte del giornalista Fabrizio Romano: secondo quest’ultimo, ci saremmo quasi per l’accordo tra le parti in causa. Lo stesso giornalista, inoltre, ha ribadito che Billy Gilmour resta una questione slegata e, di conseguenza, non alternativa.

L’ultim’ora lanciata dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, non lascia dubbi: il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Scott McTominay, centrocampista di proprietà del Manchester United.

Di seguito, quanto evidenziato da Romano sul suo profilo X ufficiale (ex Twitter, ndr):

“Il Napoli si avvicina all’accordo per Scott McTominay, NON legato a Billy Gilmour, poiché le trattative restano separate. Il Manchester United accetta una nuova offerta del valore di oltre 30 milioni di euro e i colloqui si avviano alla fase finale anche per quanto riguarda il giocatore. Ci siamo quasi”.

L’affare, dunque, sarebbe slegato da Billy Gilmour, altro calciatore a un passo dal club del presidente Aurelio De Laurentiis.

Di seguito, il post di Fabrizio Romano sulla trattativa che sta appassionando i tifosi:

🚨🔵 Napoli are closing in on Scott McTominay deal, NOT linked to Billy Gilmour as negotiations remain separate.

New bid worth over €30m accepted by Manchester United and talks moving to final stages also on player side.

Almost there. ⏳🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/sPrrDpFaw5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2024