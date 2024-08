Cessione Ngonge, c’è l’annuncio di Di Marzio: adesso può cambiare tutto

Cyril Ngonge dirà addio al Napoli in queste ultime battute della sessione estiva di calciomercato? L’ultimo annuncio di Gianluca Di Marzio riguarda il numero 26 azzurro.

Il Napoli è fortemente concentrato sul mercato, con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte una rosa quanto più completa e più vicina alle sue esigenze tecnico – tattiche. Da qui, si spiega l’accelerata da parte del club del presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda Romelu Lukaku e Billy Gilmour. Non è escluso, inoltre, che a loro due possa aggiungersi anche Scott McTominay, centrocampista di proprietà del Manchester United per cui vanno avanti le trattative per cercare di arrivare alla quadra definitiva. D’altronde, ci sono sempre più conferme circa la possibilità che il Napoli possa mettere a segno il doppio colpo scozzese per la mediana, mentre per quanto riguarda l’attaccante belga ci sono davvero pochi dubbi.

Stessa nazionalità ma, forse, maglia diversa: Romelu Lukaku potrebbe non ritrovarsi Cyril Ngonge come suo nuovo compagno di squadra. Da giorni, infatti, si vocifera della cessione dell’ex Hellas Verona, con diverse compagini di Serie A che sono sulle sue tracce. In particolar modo, la Roma potrebbe farsi sotto concretamente per l’azzurro: stando a quanto rivelato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il club giallorosso potrebbe fiondarsi proprio su Ngonge nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’uscita di Tammy Abraham verso il West Ham, pista che sta entrando nel vivo proprio in questi minuti.

Notizie calcio Napoli: l’intreccio tra Roma, Abraham e Ngonge

La Roma potrebbe mettere le mani su Cyril Ngonge. A ribadirlo è il giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, che ha lanciato in questi istanti la notizia della situazione in stato avanzato tra Tammy Abraham (attaccante giallorosso, ndr) e il West Ham.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal riguardo, sul proprio sito ufficiale:

“Se Abraham dovesse andare via la Roma potrebbe andare a prendere Fernandez-Pardo, giovane attaccante classe 2005 del Gent. In lista resta sempre anche CyrilNgonge, giocatore che piace ai giallorossi perché può ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo”.

Nel caso in cui l’attaccante inglese dovesse dire effettivamente addio alla Roma, si tratterebbe effettivamente di un testa a testa tra Pardo e Ngonge. Questa notizia, insomma, è la conferma che l’ex Hellas Verona potrebbe lasciare il club di Aurelio De Laurentiis nel caso in cui dovessero venire a crearsi le giuste condizioni e tutti i dovuti incastri.