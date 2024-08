Ultim’ora Napoli, il club lo convoca per il prossimo match: si complica la trattativa per De Laurentiis

Il Napoli continua ad essere attivo sul mercato in entrata. Il club azzurro è alle prese con diversi obiettivi.

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte mercato. Gli azzurri hanno deciso di puntare su diversi profili, ma in modo particolare ci sono alcuni individui che fanno al caso partenopeo. Il DS Manna lo sa, motivo per il quale vorrebbe mettere a segno più di un colpo nelle prossime ore.

Uno dei nomi nel mirino è senza dubbio quello di Scott McTominay, ormai primo obiettivo per la mediana. Il calciatore è di proprietà del Manchester United che non intende assolutamente svenderlo. Infatti, il Napoli dovrà compiere uno sforzo economico per assicurarsi le prestazioni dello scozzese. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettigli sull’operazione in entrata.

Il Manchester United rifiuta l’offerta per McTominay: le ultime

Si complica la trattativa che porta a Scott McTominay. Come riportato da Fabrizio Romano tramite il proprio profilo “X” il Manchester United avrebbe rifiutato l’offerta del Napoli da 25 milioni di euro. La richiesta degli inglesi è chiara: 30 milioni per cedere lo scozzese. Intanto, il club ha incluso il calciatore nella squadra che affronterà il Brighton facendolo accomodare in panchina nonostante i rumors di mercato.

Naturalmente, è possibile attendere un rilancio da parte del Napoli. Infatti, Antonio Conte stravede per le qualità del giocatore e quest’ultimo sembrerebbe molto volenteroso di lavorare con il tecnico italiano. Nelle prossime ore, sono attese novità importanti per quel che riguarda l’operazione.