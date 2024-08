“Resterà ai margini del progetto fino a gennaio”: De Laurentiis cerca una cessione in extremis!

Il Napoli è alle prese con il mercato in entrata ma non solo. Nelle prossime ore, tra le file azzurre sarà necessario risolvere una situazione delicata.

Il mercato del Napoli sta entrando nella sua fase cruciale. Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva, ma la dirigenza azzurra non ha ancora completato la rosa. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale spinge per ulteriori colpi in entrata e non solo. Oltre agli obiettivi da raggiungere, ci sono diverse situazioni da risolvere. Infatti, al momento, più di un calciatore sta svolgendo le sessioni d’allenamento in solitaria a causa delle vicende di mercato e non solo.

Tra questi, è presente anche Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è ai margini del progetto, ma non per volontà di Antonio Conte. Quest’ultimo, fin dal suo arrivo in città ha sempre sottolineato la propria “impotenza” nei confronti di una situazione già scritta. Infatti, tutti o quasi si aspettavano una cessione lampo del nigeriano vista anche la volontà dello stesso calciatore. Tutto ciò, però, ad una settimana dalla fine del mercato non è ancora accaduto. Infatti, l’ex Lille rischia di vivere una delle stagioni più complesse di sempre qualora non dovesse lasciare la Campania.

Osimhen rischia di restare fuori rosa: l’addio è in bilico!

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere fortemente in bilico. Dopo settimane di attese, il Napoli ha deciso di puntare su Romelu Lukaku per la stagione appena iniziata e per i prossimi anni. L’avvento del belga, naturalmente, chiude ancor più le porte ad un possibile reintegro del nigeriano. Quest’ultimo, continua a voler approdare altrove, anche se al momento nessun club ha deciso di soddisfare le richieste del club azzurro. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” negli ultimi giorni di mercato non è da escludere un possibile assalto da parte del PSG, il quale però presenterebbe un’offerta notevolmente più bassa. Quindi, in caso di mancata cessione, l’ex Lille rischia di restare fuori rosa almeno fino a gennaio.

Si tratta di un’idea incredibile vista l’importanza del calciatore. Quest’ultimo, però, non ha alcuna intenzione di restare a Napoli e starebbe spingendo ancora per la cessione. Sulla sfondo, tra le ipotesi possibili, continuano ad esserci anche Arsenal e Chelsea, con quest’ultimo che punterebbe soltanto ad un prestito. La situazione è al momento molto complessa, ancor più perché tale stallo dura ormai da troppe settimane. Oltre al mercato europeo, al calciatore resterebbe solo l’ipotesi Arabia Saudita con la finestra del mercato estiva che si chiuderà il prossimo 6 ottobre.