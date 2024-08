Napoli-Bologna, le possibili scelte di Conte: un azzurro scalpita per l’esordio al Maradona

Il Napoli è pronto al secondo impegno della Serie A. Gli azzurri di Conte sfideranno il Bologna allo stadio Diego Armando Maradona.

Manca sempre meno al ritorno del Napoli all’interno dello stadio Diego Armando Maradona. Dopo il primo match in trasferta con conseguente sconfitta, gli azzurri proveranno ad invertire subito la rotta dinanzi al proprio pubblico. La missione non è affatto semplice, ancor più a causa della forza dell’avversario. Di fronte, ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano che proverà in tutti i modi a complicare i piani dei partenopei.

A tal proposito, Antonio Conte vorrebbe affidarsi ai suoi uomini migliori per il match. L’allenatore azzurro non possiede ancora una rosa completa, ma gli ultimi innesti sul mercato sono stati molto utili. Infatti, nelle ultime ore, è arrivato a Napoli David Neres direttamente dal Benfica. L’esterno brasiliano è già parte integrante del gruppo, nonostante occorra un po’ di tempo per entrare nei meccanismi.

Neres scalpita per l’esordio con il Napoli: le scelte di Conte

David Neres è il nuovo esterno offensivo del Napoli. L’ex Ajax è arrivato per circa 30 milioni di euro in Campania, motivo per il quale dovrà dimostrare tutto il proprio valore. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il brasiliano è già pronto per l’esordio con la nuova maglia. Di seguito l’analisi del quotidiano sulle possibili scelte del tecnico.