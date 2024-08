Mercato Napoli, accelerata del DS Manna per altri due colpi: i profili nel mirino azzurro

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Il DS Manna proverà a chiudere altri colpi dopo l’arrivo di Romelu Lukaku.

Sono ore caldissime in casa Napoli sul fronte mercato. Il club azzurro ha l’assoluta necessità di intervenire sul mercato in entrata e starebbe facendo di tutto per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico ha bisogno di nuovi innesti per tornare ad essere competivi, e la dirigenza ha iniziate tale operazione ingaggiando Romelu Lukaku. I colpi in entrata, però, non sono ancora conclusi. Infatti, il DS Manna starebbe sondando altri due profili per il centrocampo.

La mediana è uno dei reparti più in difficoltà, visti i pochi interpreti a disposizione. Ad oggi, le uniche due pedine inamovibili sono Lobotka e Anguissa, i quali però avranno bisogno anche di riposo. Proprio da qui, infatti, nasce la volontà della dirigenza di ingaggiare ulteriori profili esperti che fanno al caso del Napoli. Nelle ultime settimane, i profili nel mirino sono Billy Gilmour e Scott McTominay, i quali sono rispettivamente in forza al Brighton e al Manchester United.

Manna spinge per due colpi a centrocampo: le ultime

Il mercato del Napoli sta entrando in una fase cruciale. L’obiettivo del DS Manna è quello di consegnare una squadra pronta entro la fine del mercato. La chiusura è programmata per il giorno 30 agosto alle ore 24. Tutto ciò, non spaventa il direttore azzurro che ha come obiettivo un doppio colpo in mediana. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la missione inglese del dirigente proseguirà anche nelle prossime ore, ancor più a causa dell’interessamento forte nei confronti di Billy Gilmour e Scott McTominay. Di seguito l’analisi dettagliata del quotidiano.

“La missione inglese di Manna, però, non è finita: il Napoli ha off erto anche 25 milioni al Manchester United per Scott McTominay ed è sempre in piedi la trattativa per Billy Gilmour con il Brighton, che ieri ha acquistato dal Celtic l’eventuale sosti-tuto, Matt O’Riley. Oggi il Napoli deciderà se firmare anche il secondo e il terzo squillo britannico”.

La volontà del DS Manna è molto chiara: permettere ad Antonio Conte di lavorare nelle migliori condizioni. Tale affermazione è “appoggiata” anche da Aurelio De Laurentiis, il quale sembrerebbe pronto ad investire per migliorare la squadra. Nelle ultime ore potrebbero esserci aggiornamenti importanti circa le trattative sopracitate.