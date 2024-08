Lascia il Napoli, ora è UFFICIALE: la formula del trasferimento

Il Napoli completa una nuova cessione alla vigilia del match contro il Bologna: ecco i dettagli del trasferimento

E’ un Napoli in continuo cambiamento quello degli ultimi giorni. C’è grande via vai, tra partenze e arrivi. Giovanni Manna sta lavorando incessantemente per consegnare ad Antonio Conte una rosa competitiva, che possa lottare per i vertici del campionato, dopo un anno difficile. Il mister ha constatato che ci sono ancora scorie della scorsa stagione e per tale ragione vuole confermare solo 10-12 giocatori vincitori dello Scudetto.

Intanto, come confermato attraverso il sito ufficiale della Serie A, il Napoli ha ultimato il passaggio di Lorenzo Russo al Torino. Il giovane classe 2005 era stato convocato da Antonio Conte per il ritiro a Dimaro. Centrocampista dotato di buona tecnica e bravo come rifinitore. Uno degli uomini più importanti della Primavera azzurra della scorsa stagione.

Lorenzo Russo al Torino: i dettagli del trasferimento

A sette anni, Russo si mette in luce nell’ASD Quartieri Orientali di San Giorgio a Cremano. Le sue prestazioni quasi convincono anche Juventus e Bologna. Poi la gavetta nelle giovanili del Napoli, fino a diventare uno dei convocati di Luciano Spalletti per il ritiro in Turchia nell’anno dello Scudetto.

Da mesi Lorenzo è uno dei gioiellini più importanti della Primavera azzurra. Lo dimostrano i numeri e il minutaggio accumulato in Under 17 e successivamente nel campionato Primavera 2, disputato da protagonista proprio lo scorso anno.

Dunque, Napoli e Torino tornano a ultimare una negoziazione, a seguito del passaggio di Buongiorno alla corte di Antonio Conte. La formula concordata tra le due società per Lorenzo Russo è un prestito con diritto di riscatto fissato a circa un milione di euro. Al termine del campionato Primavera con i granata, il baby 2005 potrà essere riconfermato.